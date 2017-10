Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Einen Krippenplatz für sein Kind zu bekommen, ist in Schwaz nicht fix. „Heue­r warten noch über 20 Kinder auf einen Krippenplatz. Der Ausbau von weiteren Plätzen stockt“, sagt Bernd Weiß­bacher (Grüne). Er forderte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung den Ausbau der Kinderkrippenplätze bzw., dass kurzfristig eine weitere Gruppe eingerichtet wird.

Jahr für Jahr steigt die Geburtenzahl in Schwaz an. Im Vorjahr kamen 116 kleine Schwazer zur Welt. Auch die Wohnsitze in der Stadt werden mehr. „Es folgen weitere geburtenstarke Jahrgänge und der Zuzug von Familien nach Schwaz hält an“, erklärt Weißbacher. Laut ihm käme vor allem künftig eine Vielzahl an ein- bis zweijährigen Kindern auf die Betreuungseinrichtungen zu. Sein Antrag wurde an den Ausschuss für Jugend und Familie weitergeleitet. „Ich hoffe, dass es bald zu einer Sitzung kommt. Ich rechne im September 2018 mit über 34 Kindern auf der Warteliste“, sagt der Ersatzgemeinderat.

Nicht ganz so brenzlig sieht Julia Muglach (Obfrau des Ausschusses) die Situation. Laut ihr haben alle berufstätigen Eltern einen Krippenplatz erhalten. Bei den 15 bis 20 Kindern ohne Platz seien die Elternteile nicht beide berufstätig. „Wir bieten seit dem Vorjahr auch einen eigenen Tarif zur Nachmittags­betreuung an. Das haben wir diesen Eltern auch angeboten“, sagt Muglach. Da seien nämlich noch Kapazitäten frei. Es sei schwierig, kurzfristig neue Plätze zu schaffen. „In den bestehenden Gebäuden ist es kaum möglich, neue Räume zu schaffen. Alleine schon wegen der strikten Vorgaben vom Land“, erklärt sie.

Für Weißbacher ist das zu wenig: „Eltern sollen nicht zittern müssen, ob sie einen Platz kriegen oder nicht.“