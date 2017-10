Von Katharina Krabacher

Innsbruck – Um dem derzeitigen Mangel an Pflegepersonal in Tirol entgegenzuwirken, leitet das Innsbrucker Pflegeheim Haus St. Josef am Inn zusammen mit dem Ausbildungszentrum West (AZW) eine neue Ausbildungskooperation in die Wege. „Einen derartigen Pflegenotstand wie jetzt hat es seit 20 Jahren nicht gegeben“, beschreibt der Geschäftsführer des Senioren- und Pflegeheims Haus St. Josef am Inn, Christian Juranek, die schwierige Personalsituation in der Pflege.

Derzeit komme es zu einem erhöhten Abgang von Pflegekräften durch Wegzug, Schwangerschaft oder Pensionierung und dadurch zu Problemen bei der Nachbesetzung von Personal, erklärt Juranek. „Die Anzahl der Stellenausschreibungen für Pflegepersonal war noch nie so hoch.“ Auch durch die Erweiterung von Bettplätzen in Innsbruck sei der Bedarf an Pflegekräften gestiegen. Ein Wandel bei den Berufswünschen trage ebenfalls zum „Pflegenotstand“ bei, so Juranek: „Heutzutage bevorzugen Schulabgänger einen Berufseinstieg an der Klinik und wollen erst später in einem Pflegeheim arbeiten.“

Schon vor fünf Jahren initiierte Juranek eine Ausbildungskooperation mit dem AZW: Die „St. Josef-Academy“ bietet hausinterne (Weiter-)Bildungsprogramme oder etwa das öffentlich zugängliche „Minipflegestudium“ an.

Um die Attraktivität des Pflegeberufs im Langzeitbereich zu fördern, starten das Haus St. Josef am Inn und das AZW nun ein ganz neues Ausbildungsprogramm, das eine berufsbegleitende Ausbildung zum Pflegeassistenten ermöglichen soll. Als Erstes soll dafür das Haus St. Josef am Inn von einem Pflege- auf ein Wohnheim umgestellt werden. Angesprochen werden besonders Senioren der Pflegestufen null bis drei. So soll die bestehende Pflegesituation erleichtert und gleichzeitig ein schultaugliches Umfeld für das Personal geschaffen werden.

In einem zweiten Schritt werden dann in jeder Wohngruppe Schüler aufgenommen und berufsbegleitend ausgebildet. Die Dauer der Ausbildung beträgt 20 Monate. „Das Besondere an dieser Initiative ist, dass Schüler die gelernte Theorie sofort in die Praxis umsetzen können und somit in die Pflegearbeit hineinwachsen“, erzählt Christoph Hain, Pflegedienstleiter des Hauses St. Josef am Inn und Ausbildner am AZW. Die Fachbereichsdirektorin für Pflege am AZW, Waltraud Buchberger, bezeichnet die Ausbildungskooperation als Win-win-Situation: „Uns fehlt junges Personal. Der Pflegeberuf ist jedoch nicht für jeden geeignet. Durch das Projekt bietet sich uns eine neue Chance, Bewerber zu finden. Das Haus St. Josef am Inn und andere Heime wiederum profitieren von den neu gewonnenen Pflegern und Pflegerinnen.“

Bei ausreichender Teilnehmeranzahl sollen die Kurse im April 2018 starten. Das Bewerbungsverfahren ist schon im Gange.