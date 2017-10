Innsbruck – Am Mittwochabend wird eine Spur der Brennerstraße (B 182) vorerst mit Ampelregelung wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ellbögener Straße bleibt weiterhin nur für Anrainer befahrbar, die Arbeiten zur Hangstabilisierung dauern noch an. Ende November dürfte die B182 dann wieder vollständig befahrbar sein, teilte das Land mittels Aussendung am Dienstagnachmittag mit.

„Für die Region und die betroffene Bevölkerung war die Sperre der Brennerstraße eine große Belastung. Dass die Straße nun einspurig befahrbar ist, ist dem enormen Einsatz aller Beteiligten zu verdanken, die nach wie vor unter Hochdruck und mit großem Materialeinsatz an der Sicherung des Hanges arbeiten“, sagte Straßenbaureferent LHStv. Josef Geisler.

Zwischen 9. August und 14. September hielten heuer entlang der Ellbögener und der Brennerstraße im Wipptal 19 Muren und Erdrutsche die Mitarbeiter des Baubezirksamts Innsbruck, der Landesgeologie und der ASFINAG auf Trab. Durch eine Hangexplosion im Bereich Matreiwald Mitte September wurde die Brennerstraße auf einer Länge von 40 Metern vermurt und musste für sechs Wochen komplett gesperrt werden.

Der Hang sei extrem nass und massiv in Bewegung gewesen. Seit 15. September wurde ohne Unterbrechung auch an den Wochenenden gearbeitet, berichten Stefan Siegele, Geschäftsführer der ASFINAG und Bauberzirksamtleiter Werner Huber. „Die Dimension dieses Naturereignisses war enorm. Die Brennerautobahn war jedoch durch den Hangrutsch zu keiner Zeit gefährdet, da wir 2006 schon umfangreiche Hangsicherungen durchgeführt haben. Das hat sich jetzt im Ernstfall bewährt und sichergestellt, dass die A13 als einzige befahrbare Straßenstrecke zur Verfügung stand. Nach dem Hangrutsch mobilisierten wir in Kooperation mit allen Beteiligten sämtliche notwendige Ressourcen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die nunmehrige Freigabe der Brennerstraße ist nur durch den hervorragenden Einsatz aller Beteiligten in dieser Zeitspanne überhaupt erst möglich gewesen“, so Siegele.

Von den Leistungen aller Beteiligten beeindruckt ist auch Landesgeologe Gunther Heißel: „Der Bergwasserspiegel ist von damals zehn Meter durch die gesetzten Maßnahmen und begünstigt durch die trockene Witterung auf weniger als fünf Meter gesunken.“ Der Hang sei insgesamt als labil zu bezeichnen und müsse sicher weiterhin beobachtet werden. „Durch die gesetzten Maßnahmen besteht derzeit aber keine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer“, so Heißel.

Die Kosten für die Maßnahmen zur Sicherung des Hanges in Matreiwald betragen rund vier Millionen Euro und werden vom Land Tirol und der ASFINAG getragen. (TT.com)