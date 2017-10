Von Alexandra Plank

Innsbruck – Stellen Sie sich folgende Situation vor: Eine Gruppe von Kollegen und Kolleginnen sitzt gemütlich bei der Weihnachtsfeier an einem Tisch. Plötzlich durchschneidet der Satz einer Frau die Stille: „Kollege M., können Sie mir erklären, was Ihre Hand auf meinem Knie macht?“

Wenn es sich um sexuelle Belästigung in Form von Betatschen handelt, kann die Bloßstellung des Täters hilfreich sein. Doch nur wenige Frauen trauen sich, so offensiv vorzugehen. „Frauen tendieren dazu, sich zu sagen, dass das alles nicht so schlimm ist, und machen sich oft mehr Gedanken über die Beweggründe des Belästigers als über ihre eigenen negativen Empfindungen“, sagt Katharina Hölbing vom Verein „Frauen gegen Vergewaltigung“. Manche Frauen scheinen sogar schmerzbefreit. Derzeit ist das Netz mit einem Statement der in Tirol wohnenden Mimin Nina Proll beschäftigt, die verlautbarte, dass sie sexuelle Annäherungsversuche von Seiten eines Mannes grundsätzlich erfreulich finde. „Es hat sich in den Köpfen immer noch nicht festgesetzt, dass sexuelle Belästigung immer mit Machtausübung und nicht mit Anziehung und Sexualität zu tun hat“, stellt Hölbing klar. Der Verein bietet auch Kurse für Firmen an, in denen es aufgrund von sexuellen Übergriffen zu Problemen gekommen ist. „Wir sprechen von sexualisierter Gewalt. Diese erkennt man daran, dass Menschen auf ihren Körper reduziert und gedemütigt werden“, erklärt die Expertin.

In Selbstbehauptungsschulungen können Frauen über den Verein lernen, wie sie ihre eigenen Grenzen nicht nur spüren, sondern auch verteidigen können. Mit der Definition von sexualisierter Gewalt geht der Verein weit über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus. Wobei der Zusatz zum Paragraf 218 des Strafgesetzbuches, der auch sexuelle Belästigung mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ahndet, eine Verschärfung gebracht hat. Nach den Vorfällen in Köln und in der Silvesternacht in Innsbruck wurde eine weitere Präzisierung vorgenommen. Wer wissentlich an einer Zusammenkunft mehrerer Menschen teilnimmt, die darauf abzielt, dass eine sexuelle Belästigung begangen wird, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.

Die Anzeigen sind nach dem Sicherheitsbericht 2016 um über 56 Prozent angestiegen. Aus einer aktuellen Anfragebeantwortung des Innenministeriums geht hervor, dass es dieses Jahr allein in Tirol bereits 90 Anzeigen wegen sexueller Belästigung und öffentlicher geschlechtlicher Handlungen gab.

Der Tiroler Strafverteidiger Christopher Fink erklärt, dass die abschreckende Wirkung dieser jungen Straftatbestände noch nicht abschätzbar sei. Die Diskussionen rund um den so genannten Pograpscher-Paragraphen, die „Nein heißt Nein“-Debatte und die Berichterstattung über sexuelle Übergriffe in Hollywood hätten das Problembewusstsein aber verstärkt. „Erst wenn Opfer an die Effektivität des Rechtsschutzes glauben und sich gegen Übergriffe rechtlich wehren, wirken die straf- und zivilrechtlichen Bestimmungen gegen sexuelle Belästigung wirklich präventiv“, sagt Fink.

Er räumt mit dem Irrglauben auf, der Griff an den Po sei strafrechtlich zu ahnden. Das sei nur zivilrechtlich oder über das Arbeitsrecht möglich. „Wenn sich Betroffene auf dieser Ebene wehren und Grapscher mit Abmahnungen oder Kündigungen rechnen müssen, hat das sicher einen Effekt.“ Der ÖGB Tirol verzeichnet keine verstärken Beschwerden: „Wir sehen die aktuelle Diskussion aber sehr positiv und sprechen uns für die Enttabuisierung der Thematik aus“, erklärt Benjamin Praxmarer. Der ÖGB bietet Beratung an. Erste Ansprechpartnerin ist meist die Gleichbehandlungsanwältin. Sie hatte in der TT erklärt, dass die Folgen sexueller Übergriffe für die Opfer mitunter so schwer sind, dass sie arbeitsunfähig werden.

Strafrechtliche Verfahren bleiben indes schwierig: „Häufig steht Wort gegen Wort. Oft entscheidet allein der persönliche Eindruck des Strafrichters der Glaubwürdigkeit von Täter und Opfer. Der Richter kann dem Opfer mehr Glauben schenken. Im Zweifel ist der Täter aber freizusprechen.“ Der Anwalt kann sich vorstellen, dass bei manchen Verstößen ein außergerichtlicher Tatausgleich sinnvoll wäre. Der Täterarbeit werde zu wenig Bedeutung beigemessen. Beim außergerichtlichen Tatausgleich muss sich der Täter mit seinem Handeln und dessen Folgen für das Opfer auseinandersetzen. Er muss Verantwortung übernehmen und Schadenersatz leisten. Dies verlangt dem Täter oft mehr ab, als sich vor dem Strafgericht zu rechtfertigen, wo aus Opferschutzgründen keine direkte Konfrontation zwischen Täter und Opfer stattfindet.

Womit wir beim Anfang wären: Die Tat muss den Täter bloßstellen, nicht das Opfer.