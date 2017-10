Innsbruck – Elf Persönlichkeiten wurden am Mittwochnachmittag von Landeshauptmann Günther Platter mit dem „Tiroler Adler Orden“ ausgezeichnet. Der Orden ist die höchste Auszeichnung des Landes und honoriert Tiroler ebenso wie Nicht-Tiroler für ihre Engagement für das Land. LH Platter sprach bei der Zeremonie seinen Dank aus: „Wir ehren Persönlichkeiten, die so vielfältig sind wie das Land Tirol. Auf verschiedenste Art und Weise haben sie beachtliche Leistungen für unser Land erbracht. Egal ob in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Religion, Sport oder Gleichstellung in allen Bereichen zeichnet sich das Land Tirol unter anderem durch diese Menschen aus. Mit dieser Dankesfeier vor dem Nationalfeiertag wollen wir damit ein bewusstes Ausrufzeichen in unserer schnelllebigen Zeit setzen und unsere große Wertschätzung ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen.“

Der Tiroler Adler Orden wird seit 1970 verliehen und würdigt jene Personen, deren „Aufenthalt oder Besuch in Tirol oder deren freundschaftliche Beziehung zum Land von politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Bedeutung ist“, heißt es in einer Aussendung des Landes.

Österreichs erste Frau als Medizin-Uni-Rektorin

Für ihre herausragenden Verdienste um den Wissenschaftsstandort Tirol wurde die ehemalige Rekotrin der Medizinischen Universität Helga Fritsch mit dem Tiroler Adler-Orden in Gold geehrt. Die gebürtige Deutsche kam 1998 als Universitätsprofessorin an das Institut für Anatomie, Histologie und Embryologie der Universität Innsbruck. 2004 wurde sie zur Rektorin berufen und blieb bis 2013 im Amt. In dieser Zeit war sie unter anderem federführend an der Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen tirol kliniken und der Medizin-Uni beteiligt, wie auch an der Umsetzung des novellierten Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes. Fritsch war österreichweit die erste Frau, die eine solche Funktion an einer medizinischen Universität übernahm.

Hilfe für Familien mit schwerkranken Kindern

Ebenfalls mit dem goldenen Tiroler Adler Orden ausgezeichnet wurde Michael E. Heinritzi. Als Europas größter Franchisenehmer betreut er in Österreich und Deutschland 50 McDonald‘s Filialen, sieben davon in Tirol.

Über 1800 Mitarbeiter sind bei Heinritzi beschäftigt, mit seinen Restaurants unterstützt er maßgeblich die McDonald’s Kinderhilfe für Familien mit schwerkranken Kindern. In Innsbruck gibt es das Kinderhilfehaus, das Eltern eine Bleibe bietet, um in der Nähe ihrer akut oder chronisch kranken Kinder zu bleiben, während diese in der Klinik behandelt werden.

Daneben wurde der Orden in Gold auch an Hans Peter Trost (Sportchef des Österreichischen Rundfunk ORF), Anna Lindner von Pichler (österreichische Honorarkonsulin in Dreizehnlinden in Brasilien), Ludwig Summer (Vorsitzender des Aufsichtsrats der Unternehmensgruppe Vorarlberger Kraftwerke AG und Illwerke AG), Magdalena Kauz (Mitorganisatorin der Internationalen Literaturtage Sprachsalz in Hall in Tirol) und Gert Vogt (früherer Vorstandschef der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt am Main) übergeben. Eine Auszeichnung in Silber erhielt Dieter Gruber (Vorstandsvorsitzender der Ganahl AG).

Der große Tiroler Adler Orden wurde heuer an Regina Brandl (Gründungsrektorin der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule – Edith Stein), Johannes Reitmeier (Intendant des Tiroler Landestheaters) und Daria de Pretis (Richterin des Verfassungsgerichtshofes der Republik Italien) verliehen.

Auftakt zum Feiertag mit Großem Zapfenstreich

Der Große Zapfenstreich am Landhausplatz bildet seit Jahren den Startschuss für die Feiern zum Nationalfeiertag. Neben der Militärmusik Tirol sorgte am Mittwochabend noch die Musikkapelle Birgitz gemeinsam mit der Ehrenkompanie der Lehrkompanie/Jägerbataillon 6 und der Schützenkompanie Fieberbrunn für die feierliche Umrahmung dieses Festakts.

Landeshauptmann Günther Platter sagte in seiner Ansprache, dass man die Herausforderungen meistern müsse, um an der Spitze zu bleiben. Als große Herausforderungen für die Zukunft nannte Platter dabei fünf Punkte. „Ganz oben steht die Bewältigung der Folgen der Migration. Dabei muss Integration entschlossen in Angriff genommen werden, um Parallelgesellschaften zu verhindern.“ Dazu gelte es das Sozial-, Gesundheits- und Pflegesystem weiterzuentwickeln, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und das Bildungssystem zu verbessern. Und: „Damit sich die Wirtschaft weiter gut entwickelt und sichere Arbeitsplätze schaffen kann, müssen wir die Voraussetzunge­n dafür weiterentwickeln.“ Platter richtete auch einen Appell an die EU und forderte regionale Gestaltungsspielräume für die Dinge des täglichen Lebens ein.

Der Große Österreichische Zapfenstreich selbst ist ein zeremonielles Musikstück, das im Jahr 1965 von Siegfried Somma nach alten österreichischen Trommelrufsignalen und Märschen anlässlich der 600-Jahr-Feier der Zugehörigkeit Tirols zu Österreich zusammengestellt wurde. (TT.com/TT)