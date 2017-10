Montecastella in Tignale

Reliquie von Johannes Paul II. aus Wallfahrtsort am Gardasee gestohlen

Als Touristen verkleidet drangen sie in das Kloster des Wallfahrtsortes Montecastella in Tignale am Gardasse ein. Dort stahlen Unbekannte eine Blutreliquie des Heiligen Johannes Paul II. und Knochen des Heiligen Jerzy Popieluszko. Der zuständige Pfarrer appelliert an die Diebe, die Reliquien zurückzugeben.