Innsbruck – Eine Kaltfront aus dem Norden bringt in den nächsten Tagen einen Wetterumschwung. Es wird kalt und regnerisch, auch schneien wird es bis auf rund 1000 Meter hinab. Am Sonntag droht zudem ein schwerer Herbststurm, vor allem in den Bergen werden die Sturmböen heftig wüten.

Schon am Freitag fing der Regen an. Die Schneefallgrenze wird auf etwa 1500 Meter sinken. Die Temperaturen gehen im Lauf des Nachmittages deutlich zurück.

Ruhe vor dem Sturm: Samstag wird freundlicher und trocken

Auch der Samstag beginnt zum Teil bewölkt oder nebelig, speziell im Unterland sind auch noch ein paar Regentropfen möglich. Im Verlauf des Tages zeigt er sich dann aber freundlicher. Wolken und Sonne wechseln sich ab, der Regen verschont uns weitgehend. Am meisten Glück haben die Ost- und Südtiroler, bei ihnen ist es dank föhnigem Nordwestwind sogar überwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 13 Grad, im Süden gibt es bis zu 15 Grad.

Die Meteorologin Kathrin Götzfried von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) empfiehlt, die Ruhe vor dem Sturm am Samstag dafür zu nutzen, Balkon, Garten oder Terrasse sturmfest zu machen. So können böse Überraschungen am Sonntag hoffentlich verhindert werden.

Sonntag: Schwere Sturmböen, Orkan auf den Bergen

Denn dann sind dichte Wolken, Regen und Sturmböen zu erwarten. Entlang und nördlich der Alpen zeichnet sich ein schwerer Herbststurm ab. Am schlimmsten trifft es die Regionen von Salzburg über Oberösterreich, Niederösterreich und Wien bis ins Burgenland. „Auf den Bergen rechnen wir mit Böen zumindest um 150 Stundenkilomtern, mit Schwerpunkt im Gebiet vom Hochkönig über den Dachstein bis zu Rax und Schneeberg“, sagt Götzfried. Ganz verschont bleibt aber auch der Westen Österreichs nicht.

In Tirol sind in den Niederungen Böen von 80 km/h möglich, heftiger kann der Sturm in den Bergen ausfallen. „Bei derart hohen Windgeschwindigkeiten ist der Aufenthalt im Freien sehr gefährlich und sollte unbedingt vermieden werden“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe des Wetterdienstes Ubimet. „Dächer können abgedeckt und Bäume umgerissen werden, lose Teile können außerdem zu gefährlichen Geschossen werden.“ Gerade diese könnten im Straßenverkehr zu Problemen führen, wenn Hindernisse auf Straßen und Bahnlinien das Weiterkommen unmöglich machen.

Nicht nur die Sturmböen, sondern auch der Regen nimmt kein Ende und macht den Sonntag ungemütlich. In Nordtirol ist es durchwegs trüb und immer wieder regnet es kräftig – zum Teil ohne längere Pausen. Nur wenig bekommt man hingegen im Osttirol vom Sturm mit, hier kommt man mit ein paar Schauern davon.

Sölden hofft auf Rennen am Sonntag

Auch in vielen Nachbarländern Österreichs wird das Wochenende zeitweise stürmisch verlaufen. So haben die Wetterdienste in Deutschland, Tschechien und der Slowakei eine Sturmwarnung ausgegeben.

Besonders ungelegen kommt der Sturm für alle Skifans: In Sölden hofft man aktuell allen Vorhersagen zum Trotz noch auf planmäßige Abwicklung der Skirennen. Mehr dazu: http://bit.ly/2i8gh59

Langsame Besserung ab Montag

Anders als zunächst befürchtet, lässt sich der Winter in den Tälern doch noch ein bisschen Zeit. Für Montag prognostizieren die Meteorologen jetzt eine Wetterbesserung: Anfangs gibt es zwar noch stellenweise Regen, die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Montag auf rund 1000 Meter. Im Tagesverlauf wird es dann aber zunehmend sonnig, vor allem in Osttirol darf man sich dank föhnigem Nordwind über Sonne freuen. Es bleibt frisch bei maximal 4 bis knapp 10 Grad. (kla)