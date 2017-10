Los Angeles – „Ich bin ein ganz normaler Mensch, der nur einen außergewöhnlichen Job hat.“ Tja, das behaupten zig Stars von sich selbst. Aber einer Julia Roberts kauft man diese Selbsteinschätzung gerne ab.

Die Aktrice, die am Samstag ihren bereits fünfzigsten Geburtstag feiert, wirkt nämlich so, als ob man sie kennt. Die nette Roberts von nebenan halt. Dabei lässt sie über ihr Leben in den eigenen vier Wänden eigentlich kaum ein Wort nach außen dringen. Und doch: Im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen nimmt man ihr diese Schweigsamkeit nicht übel. Vielleicht wegen ihrer Rollen. Rollen, in denen sie bezaubert(e) und man als Zuseher dann eben geneigt ist, Fiktion und Realität zu verknüpfen.

Man erinnere sich beispielsweise an „Notting Hill“ (1999), wo sie nicht nur Hugh Grant den Kopf verdrehte. So richtig begonnen hat ihr Siegeszug allerdings, wie könnte es auch anders sein, mit „Pretty Woman“ (1990). Ein Streifen, der sie auf Anhieb in den Hollywood-Olymp katapultierte – inklusive eines Golden Globe sowie einer Oscar-Nominierung. Der Streifen war für Roberts, die selbst übrigens aus einer Schauspielerfamilie stammt, jedoch Fluch und Segen zugleich. Lag die Messlatte für künftige Projekte jetzt doch eher hoch. Die fast schon logische Konsequenz: Es folgten einige Kinoflops. Zudem versuchte sie danach nahezu schon zwanghaft ihr Image als „America’s Sweetheart“ loszuwerden, lehnte Rollen ab und ließ sich so spätere Kinohits wie etwa „Shakespeare in Love“ entgehen …

Zum Glück gab sie ihren Widerstand aber bald auf („Ich bin in meine Niedlichkeit so ein bisschen hineingewachsen“) und kehrte mit „Die Hochzeit meines besten Freundes“ (1997) zu dem Genre zurück, in dem die Zuschauer sie so lieben: Komödien. Und sie tat gut daran, folgte doch unter anderem mit „Die Braut, die sich nicht traut“ (1999) ein weiterer Erfolg.

Apropos die Braut, die sich nicht traut: Sie nahm für diese eine spezielle Rolle offenbar Anleihe beim eigenen Privatleben. Drei Tage vor der Hochzeit mit Kiefer Sutherland bekam sie einst nämlich kalte Füße und sagte die Sause ab. Glücklicherweise bleibt das Happy End nicht nur Filmfiktion: Bei den Dreharbeiten zu „The Mexican“ lernte Roberts zehn Jahre später Kameramann Danny Moder kennen und lieben und traute sich schließlich 2002 doch noch. Inzwischen ist sie sogar Mama von zwölfjährigen Zwillingen (Phinnaeu­s und Hazel) und Nesthäkchen Henry (10). „Mein Leben ist ein Traum. Und er geht weiter, das ist das Fantastische dabei“, verriet sie einmal in einem Interview. Zwar gibt es immer wieder Gerüchte, wonach der Traum womöglich schon ausgeträumt ist, aber bis dato waren es eben nur Gerüchte.

Beruflich hingegen gab es nach dem kurzen Karrierehänger in den 90er-Jahren keinen Grund mehr für schlaflose Nächte: Nicht nur, dass sie für den Streifen „Erin Brockovich“ als erste Schauspielerin eine Rekordgage von 20 Millionen Dollar aushandelte, sie wurde für ihre Leistung 2001 auch noch mit dem Oscar bedacht. Bis jetzt zwar ihr einziges goldenes Männchen im Wohnzimmerschrank, aber dank der „Oceans“-Filme oder auch Streifen wie „Eat Pray Love“ bzw. „Larry Crown­e“ ist sie auch weiterhin dick im Geschäft und immer noch offen für Neues. Laut dem Branchenblatt Variety soll sie nämlich die Hauptrolle in einer geplanten Serie nach der Bestseller-Vorlage „Today Will Be Different“ spielen – ihre erste TV-Serie überhaupt.

Dass sie sich nebenbei auch noch viel Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten nimmt, darf an dieser Stelle natürlich auch nicht vergessen werden. Zumal sie erst kürzlich dafür ausgezeichnet wurde. Bei der amfAR-Gala in Beverly Hills ehrte man sie nämlich für ihr Engagement im Kampf gegen Aids. Neben viel Applaus gab es von Coldplay-Sänger Chris Martin sogar ein selbst komponiertes Lied über ihr berühmtes Lächeln – „Julia Roberts’ Smile“.

In diesem Sinne: Happy Birthday – und höre niemals auf, uns mit deinem Lächeln zu verzaubern! (dpa, kew)