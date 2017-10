Von Helmut Wenzel

See – Es war ein turbulentes Kommen und Gehen im vollbesetzten Trisannasaal: Am Ende der Vollversammlung am Samstagabend präsentierten sich zahlreiche neue Funktionäre in der 1400 Mitglieder zählenden Bezirksorganisation der Jungbauern und Landjugend.

Der neue Bezirksobmann, Gabriel Juen (23), aus See übernimmt das Steuer von Dominik Traxl – er wurde mit 84 von 89 Stimmen gewählt. Die Funktionsperiode dauert drei Jahre. Hintergrund für Traxls Ausstieg sind höhere Weihen, die der Zammerberger anstrebt: Er stellt sich im Dezember der Wahl zum Landesvorsitzenden.

Für die neue Bezirksleiterin Steffi Siehs aus Grins, bisher Bildungsleiterin, gab es 82 von 89 Stimmen. Sie ist Nachfolgerin von Johanna Wille, die, den Tränen nahe, ihre Funktion zurücklegte. Mit emotionalen Worten verabschiedet hat sich auch Geschäftsführer Franz Maaß (32) aus Strengen, der die Bezirksorganisation neun Jahre managte und mehr als 73 bezirksweite Veranstaltungen koordiniert hat. Dafür erntete er dickes Lob und Dankesworte. „Für den Franz haben wir derzeit leider keinen Nachfolger, wir müssen noch suchen“, sagte Siehs am Montag. Durchwegs neue Gesichter gibt es auch in den Reihen der Stellvertreter sowie bei den Kassaprüfern.

„Ich bin sehr stolz auf unsere funktionierende Jugendorganisation im ganzen Bezirk“, hob Bauernbundobmann Elmar Monz hervor. Sein Dank gelte allen, die bereit sind, Verantwortung zu tragen. „In Summe haben wir 360 Funktionäre in den 36 Ortsgruppen“, zeigte Monz auf.

Das neu gewählte Führungsduo will bewährte Aktivitäten im Jahresprogramm aufnehmen, aber auch neue Projekte entwickeln. „Das nächste Bezirkserntedankfest bereiten wir für Herbst 2019 vor“, weiß Siehs. Den Bezirksmähwettbewerb, das Kegel- und das Soccerturnier sowie Exkursionen und Schulungen werde es weiterhin geben. Die aktivste Ortsgruppe soll weiterhin mit der prächtigen Siegerfahne honoriert werden. Diesmal durfte übrigens die Rieder Delegation mit Nadine­ Streng die Fahne mit nach Hause nehmen. Auf Platz zwei landete die Ortsgruppe Pfunds, den 3. Stockerlplatz eroberten die Jungbauern aus Langesthei.