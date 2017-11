Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Prognose ist keine gute: In den Frühlingsmonaten des Jahres 2065 werden der Innsbrucker Bevölkerung rund 350 Liter Trinkwasser pro Sekunde zu wenig zur Verfügung stehen als täglich benötigt. Diese Berechnungen haben die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) angestellt. Als Ausgangsbasis hierfür diente der Wasserbedarf aus den Jahren 2015/16. Eingerechnet wurde das prognostizierte Bevölkerungswachstum, bestehende und künftige Lieferverträge mit anderen Gemeinden und auch ein erhöhter Rohrnetzverlust (von derzeit 5,7 auf 10 Prozent).

IKB-Vorstandsmitglied Helmuth Müller kennt diese Prognose nur allzu gut. Sorgen bereitet sie ihm keine. Aber nur, weil die IKB bereits ein fertiges Projekt in der Schublade haben, um dieser drohenden Wasserknappheit in einigen Jahrzehnten zu entgehen. Abhilfe soll ein Teilneubau des Trinkwasserstollens Mühlau schaffen. Damit soll jene gleichnamige Quelle, die derzeit rund 90 Prozent des Innsbrucker Wasserbedarfs zu decken in der Lage ist, zusätzlich erschlossen werden. „Die langfristige Absicherung der Trinkwasserversorgung ist notwendig und wichtig“, sagt Müller. Das gegenständliche Projekt sei daher auch das derzeit wichtigste und größte in der Wasserplanung der IKB.

Verantwortlich dafür zeichnet IKB-Geschäftsbereichsleiter Robert Gschleiner. Bereits seit einigen Jahren verzeichnen die IKB beträchtliche Schwankungen des Wasserdargebotes im Jahresverlauf. „2015 konnte der Wasserbedarf noch ohne Schwierigkeiten abgedeckt werden“, sagt Gschleiner. 2016 näherten sich Dargebot und Verbrauch aber speziell zwischen Februar und Mai bedenklich an. Hauptverantwortlich ist hierfür das Wetter. „Hitzetage und Trockenperioden nehmen zu“, erklärt Gschleiner. Rund zehn Jahre benötigt das Wasser, bis es in den IKB-Trinkwasserstollen durchsickert. Wieso man dann aber bereits durch erst kürzliche Ereignisse langfristige Prognosen wage? Weil eben auch die Regenmenge den Bergwasserspiegel und den Wasserdruck im Berg beeinträchtige, so Gschleiner. Der Klimaeinfluss sei beträchtlich.

Mit dem nun in Planung befindlichen neuen Trinkwasserstollen wollen die IKB im Bereich der Mühlauer Quelle zusätzliche 400 l/s erschließen. 800 Meter Stollen (Durchmesser: 3 Meter) müssen hierfür vorgetrieben werden. Die zusätzliche Wassermenge kann im bestehenden Wasserschloss gefasst werden. Dass diese Wassermengen vorhanden sind, habe man durch umfangreiche Studien bestätigt. Das Modellgebiet ist abgesteckt, ein Beweissicherungsprogramm erstellt. Auch ein so genanntes „Bergwassermodell“ ist erstellt. Dieses soll klären, wie und ob sich die Entnahme der 400 l/s auswirken werden. Seit einem Jahr werden hierzu alle Quellen im Umfeld beprobt und sind mit Pegelständen versehen. Erschlossen werden soll der neue Stollen durch die bereits bestehende Anlage. Die technische Planung ist fertig. Offen ist, wo der Tunnelausbruch deponiert werden soll.

Müller kündigt eine Einreichung des Projektes bei der Wasserrechtsbehörde des Landes für das Frühjahr 2018 an. Vorgespräche mit den zuständigen Behörden habe es bereits gegeben. So ist das Projekt auch Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer bekannt: „Das Projekt ist uns vorgestellt worden. Es ist unstrittig, dass die Situation bei der Quelle verbessert werden muss.“ Da es sich um ein Natura-2000-Gebiet handle, sei eine Naturverträglichkeitsprüfung notwendig, sagt Kostenzer. Diese sei aber nicht gleichzusetzen mit einer UVP. Jedoch habe er den Eindruck, die IKB seien sehr auf eine sorgfältige Umsetzung bedacht, gerade weil es sich um Baumaßnahmen in einem sensiblen Gebiet handle.

Das Investitionsvolumen beziffert Müller mit rund sieben Millionen Euro. Geht behördlicherseits alles glatt, möchten die IKB Anfang 2019 mit der Umsetzung beginnen. Die Arbeiten werden rund zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen, sagt Müller.