Innsbruck – Im Jahr 1988 radelte ein aufstrebender Akademiker durch Innsbruck, als er von einem Autofahrer überfahren wurde. Die Unfallfolgen wurden medizinisch als gravierend, aber nicht lange andauernd eingeschätzt. Gerade ein Jahr sollten alle Verletzung zur Heilung benötigen.

Eine glatte Fehldiagnose, die neue Gutachten aus dem Bereich der Neurologie, eine Wiederaufnahme des Verfahrens und Jahre an Gerichtsverhandlungen erforderte. Während die Zeit jedoch fortschritt, der Euro den Schilling ablöste und die Bürger in den letzten 30 Jahren mit Wertzuwächsen bis zum 15-Fachen konfrontiert waren, blieb bei den Haftungsverpflichtungen seitens der „Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt“ (AUVA) und der Haftpflichtversicherung des Autofahrers alles beim Alten. Schön für die Versicherungen, eine existenzielle Katastrophe für das Unfallopfer. So hatte der Tiroler das Verfahren gegen die AUVA letztes Jahr zwar gewonnen, aber war nur mit den seinerzeitigen Schillingtarifen in heute lächerlicher Höhe entschädigt worden.

Am Montag am Landesgericht richtete sich die Klage gegen den Haftpflichtversicherer. Einstige zehn Millionen Schilling (726.000 Euro) Abdeckung treffen da mittlerweile auf Forderungen von 1,1 Mio. Euro. Deckungskonkurs nennt man so etwas – für den nun auch die Erben des Autofahrers einstehen müssen. Vorgestern ging es um 78.000 Euro Schaden und Entgang für zwei Jahre. Eine Sachverständige errechnete eine Kürzung von 45 Prozent. Dafür drohen dem Opfer bei Verfahrensniederlage aber bis zu 150.000 Euro Prozesskosten. Bald ergeht nun ein Urteil. (fell)