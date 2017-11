Innsbruck – Nach dem Einbruch in ein Innsbrucker Waffengeschäft fehlt vom Verdächtigen noch immer jede Spur. Oder besser gesagt „schon wieder“: Wie Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes, bestätigt, befand sich der mutmaßliche Serientäter bereits in Polizeigewahrsam: „Allerdings ist er entwischt.“

Zur Erinnerung: Der mittlerweile also erneut gesuchte Verdächtige sorgte bereits im Sommer für Aufsehen. Und zwar am 19. August durch einen Einbruch in ein Innsbrucker Waffengeschäft, bei dem drei Pistolen und drei Revolver erbeutet wurden. Fünf Waffen konnten in Tatortnähe rasch sichergestellt werden. Die sechste – eine ebenso prestigeträchtige wie großkalibrige Desert Eagle aus israelischer Produktion – blieb verschollen.

Etwa drei Wochen nach dem Einbruch bestätigte Walter Pupp einen ersten Ermittlungserfolg: Den Beamten des Landeskriminalamtes war es gelungen, einen Verdächtigen auszuforschen. Vom Einheimischen mit türkischen Wurzeln fehlte zunächst allerdings jede Spur. LKA-Chef Pupp schloss nicht aus, dass sich der Verdächtige ins Ausland abgesetzt hatte.

Vor einer Woche wendete sich das Blatt: Der mutmaßliche Serientäter, der auf der Flucht weitere Einbrüche begangen haben dürfte, ging der Polizei ins Netz. Allerdings nur für kurze Zeit: Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Reichenau konnte der Verdächtige den beiden Polizei-Begleitern entwischen.

Am Dienstag veröffentlichte die Pressestelle der Landespolizeidirektion ein Fahndungsfoto des mittlerweile wieder gesuchten Mannes. Weiters informierte das Landeskriminalamt, dass sich der Verdächtige seit Ende August in verschiedenen Pensionen (Jenbach, Stubaital, Mayrhofen, Matrei a. Br.) einmietete und versteckte. Der Mann soll mit Taxis, Fahrrädern und Öffis unterwegs sein. Das Landeskriminalamt ersucht um Hinweise. (tom)