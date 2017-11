Von Michaela S. Paulmichl

Seefeld, Telfs — Wer Seefeld als Naherholungsgebiet kennt und schätzt, wird bei diesem Anblick erschrecken: Wegen der Arbeiten für die Nordische Ski-WM 2019 präsentieren sich das Gebiet am Fuß des Gschwandtkopfs und Teile der Langlaufstrecke als riesige Baustelle. Bagger gruben Schneisen in die Landschaft. Einer, der sich sehr darüber ärgert, ist der Seefelder Herwig Laichner: „Ich halte das für maßlos übertrieben, was hier passiert." Schließlich handle es sich nicht um Autobahnen, die gebaut würden, sondern nur um Loipen.

Als einer der Holz- und Streunutzungsberechtigten im Möserertal — der Grund dort gehört der Gemeinde Telfs, Laichner hat das Waldrecht — ist er selbst Betroffener. 1141 Quadratmeter wurden allein auf dieser Parzelle gerodet, 460 davon „befristet", wie es heißt. Dort wird wieder aufgeforstet. „Das war mein Wald", sagt er bei einer Besichtigung vor Ort, „hier habe ich mit meinem Vater Bäume gesetzt."

Freiwillig wollte er nicht darauf verzichten, sich aber auch nicht — wie angedroht — enteignen lassen. Also blieb nur, einer Vereinbarung zuzustimmen. „Ich sehe das nicht nur als finanziellen Verlust, ich kann auch keinen Sinn in diesen zusätzlichen Schleifen bei der Loipenführung erkennen." Dafür seien Schneisen von rund 27 Metern Breite in den Wald geschlagen worden. Es gebe immer wieder Bekenntnisse zu bürgernahen, umweltverträglichen und ressourcenschonenden Veranstaltungen, „aber leider entspricht das Gegenteil der Wahrheit. Indem sich die Politik zum willfährigen Gehilfen von Projektbetreibern macht, beschädigt sie sich selbst."

An den Weltmeisterschaften selbst gibt es im Tourismusort wenig Zweifel, immer wieder aber werden die Umweltschäden thematisiert. „Dass es Beeinträchtigungen in der Natur gibt, braucht man nicht schönzureden", sagt der Seefelder Bürgermeister Werner Frießer. „Wir möchten eine WM abhalten, und dafür gibt es internationale Vorgaben, die Wettkampfordnung der FIS." Es gebe nur sehr wenige Beschwerden durch Einheimische oder Gäste. Die Erdbaumaßnahmen seien inzwischen auch fast alle fertig gestellt, danach werde Humus aufgetragen und im Frühling ausgesät.

Zwei der rund 50 betroffenen Holz- und Streunutzungsberechtigten wollten das Angebot der Gemeinde Telfs nicht anerkennen, Laichner ist einer davon. „Letztlich haben wir Zähne gezeigt", sagt der Telfer Bürgermeister Christian Härting. „Eine Großveranstaltung wie eine WM steht natürlich im öffentlichen Interesse, das Gesetz gibt uns die Möglichkeit zu enteignen. Das ist eine legitime Vorgangsweise." Dazu kam es aber nicht, dem Seefelder sei das geschlägerte Holz zur Verfügung gestellt worden, außerdem bekomme Laichner eine Entschädigung von 1,50 Euro pro Quadratmeter.

Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer spricht zwar von einem vorbildlichen Verhalten der Gemeinde Seefeld, die auf Vorschläge eingegangen sei, Schäden zu mindern. Als Ausgleich werden Flächen nach Naturschutzvorgaben bewirtschaftet. „Man darf auch nicht vergessen, wir sind derzeit in der schlimmsten Phase, in zwei Jahren wird man viele Eingriffe nicht mehr wahrnehmen." Problem sei, dass Vorgaben als Credo dargestellt würden, an das sich Gemeinden unbedingt zu halten hätten. „Die Erhaltung des Naturraums wird nicht berücksichtigt. Es wäre an der Zeit, mit einem respektvollen Umgang zu beginnen." Gerade jenen, die Sportveranstaltungen ausrichten, fehle noch immer ein erkennbarer, sensibler Zugang zu Landschaft und Umwelt.