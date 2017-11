Kufstein – Kniehoch, mit leuch­tenden Augen im niedlichen Gesicht stellt er sich mit kindlicher Stimme vor: „My Name is NAO.“ NAO ist ein humanoider, also menschenähnlicher Roboter und darauf programmiert, die Mimik und Gestik von Menschen zu analysieren, um entsprechend darauf zu reagieren. Der Roboter einer französischen Firma ist die neueste Anschaffung einer Reihe innovativer Forschungsobjekte der Fachhochschule Kufstein Tirol. Aktuell analysieren Studierende des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen die verschiedensten Anwendungsbereiche. Beispielsweise könnte NAO während einer Kundenberatung in einem Geschäft den aktuellen Warenbestand direkt aus dem Warenwirtschaftssystem abrufen. Ebenso ist denkbar, dass der Roboter dem Kunden den Weg durch das Geschäft zeigt. „Die Arbeit mit humanoiden Robotern ist sowohl für die Fachhochschule als auch für die Region von größter Bedeutung. Die vielseitigen Anwendungsbereiche, beispielsweise im Tourismus oder auch in Ladengeschäften, bereiten Gästen und der Kundschaft ein ganz neues Erlebnis. Genauso wie Sprachassistenzsysteme werden auch unterstützende Roboter bald zur Selbstverständlichkeit. Für unsere wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für unsere Studierenden schafft das einen wichtigen Anreiz, sich mit innovativen und modernen Forschungsinhalten zu beschäftigen“, sagt FH-Geschäftsführer Thomas Madritsch.

Während die Anwendungsmöglichkeiten von NAO im Wirtschaftsingenieurwesen untersucht werden, lernen Studierende des neuen Masterstudiengangs Smart Products & Solutions in Python zu programmieren, einer Sprache, die auch NAO versteht. Über die i.ku – Innovationsplattform Kufstein – steht der Roboter auch dem Partner kufgem zur Verfügung, die FH kann im Gegenzug auf NAOs größeren Roboterfreund Peppe­r von der kufgem zugreifen, der bereits auf der Feier zum 20-Jahr-FH-Jubiläum das Publikum begeisterte.

Studierende des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen arbeiten momentan daran, Pepper so zu programmieren, dass er Fragen wie ein Sprachassistenzsystem beantworten kann. (TT, wo)