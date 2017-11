Darmstadt — Ein angetrunkener 19-Jähriger ist der Polizei in Darmstadt nicht nur wegen seiner Aggressivität, sondern auch wegen "einer deutlichen Ausbeulung seiner Hose" aufgefallen. Auf Nachfrage der Beamten erklärte der junge Mann, er führe eine Schlange in seiner Hose mit, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Tatsächlich zog er einen etwa 35 Zentimeter langen Baby-Königspython aus seiner Hose.

Der 19-Jährige war kontrolliert worden, nachdem er mit einem anderen Mann am späten Dienstagabend lautstark gestritten hatte. Als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, wurde der 19-Jährige aggressiver. Nach dem tierischen Fund brachte ihn die Polizei in eine Ausnüchterungszelle. Er hatte 1,82 Promille. Die Schlange verfrachteten die Beamten in eine Transportbox. Die Polizisten überprüfen, ob der junge Mann auch gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Wem die Schlange gehört, war zunächst unklar. (APA/dpa)