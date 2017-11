Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Von dem im Immissionsschutzgesetz – Luft IG-L vorgesehenen Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid von 30 Mikrogramm pro Kubikmeter – das ist der Wert, den auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften empfiehlt – ist an den Messstellen im Nahbereich der Tiroler Autobahnen nicht die Rede. In Österreich ist dazu nach wie vor eine Toleranzmarge von 5 Mikrogramm (5 µg/m³) erlaubt. Aber immer noch weniger, als die EU vorgibt, nämlich 40 µg: Wird dieser Grenzwert überschritten, droht ein Vertragsverletzungsverfahren, wie es derzeit nach wie vor anhängig ist.

Doch für 2017 sieht es so aus, als könnte der EU-Grenzwert an mehr Autobahnmessstellen eingehalten werden als in früheren Jahren, bei Imst trotz steigender Verkehrszahlen wie schon im Vorjahr gerade noch der IG-L-Wert mit Toleranzmarge.

„Obwohl der Verkehr zunimmt, setzt sich der Rückwärtstrend fort“, sagt der im Land für den Fachbereich Luftgüte zuständige Walter Egger. Das gilt auch für die Messstelle in Kundl und das immer am meisten belastete Vomp. Während in Kundl eine Überschreitung des EU-Grenzwertes ausbleiben könnte, liegt Vomp mit einem Jahresmittelwert von 54 µg/m³ weiterhin weit darüber. Der bisher höchste Jahresmittelwert betrug 2006 76 µg/m³. Ein Mikrogramm ist ein Millionstel Gramm. Noch ist das Jahr aber nicht zu Ende: Die gering rückläufigen Werte könnten noch durch eine Inversionswetterperiode getrübt werden. Sie können laut Egger in Extremfällen um ein Vielfaches höher sein als in Phasen günstiger Wetterlagen.

Im städtischen Bereich – etwa im Großraum Innsbruck-Hall oder Lienz – ist die Stickstoffdioxid-Belastung im bisherigen Jahresverlauf gegenüber 2016 geringfügig höher.

Beim Feinstaub PM10 – Vorgabe ist der Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm – sind laut EU 35 Überschreitungen pro Jahr erlaubt, die nationale Gesetzgebung ist auch hier strenger, erlaubt sind nur 25. „Das halten wir in Tirol ein“, sagt Egger. In den vergangenen vier Jahren seien bei allen Messstellen die Jahresmittelwerte und das Grenzwert-Kriterium für den Tagesmittelwert eingehalten worden. Zieht man Vergleiche mit der Schweiz, stellt sich die Situation nicht mehr so optimal dar: Dort wird nur eine Überschreitung pro Jahr toleriert.

Werden die IG-L-Werte nicht eingehalten, muss das Land Maßnahmen verordnen. Dazu gehören für Lkw bestimmte Fahrverbote, für Pkw erwies sich der Ende 2014 eingeführte permanente Luft-100er als sehr effektiv, das Tempo der Verbesserung legte ab 2015 zu.

Heinz Fuchsig, für die Ärztekammer Österreich und Tirol tätiger Umweltreferent, fordert, dass bei Lkw-Kontrollen nicht nur Ladung und Fahrzeit kontrolliert werden sollten, sondern auch die Partikelfilter und die Harnstoff- einspritzung (ad blue). „Durch eigens eingebaute Geräte, die es im Internet um nur 49 Euro zu kaufen gibt, kann die Einspritzung abgestellt werden. Damit steigen die Stickoxide aber um das Sechsfache an“, kritisiert er gängige Tricksereien. „Das ist schwerer Betrug – zum gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schaden der Allgemeinheit.“ Geworben wird mit dem Slogan „With­out any consequences“ – „Ohne Konsequenzen“.

Fuchsig fordert höhere, schmerzhafte Strafen, außerdem sollten diese Fahrzeuge erst wieder benützt werden dürfen, wenn die Anlagen ausgebaut sind. Wer ein sauberes Auto fahre, werde derzeit gleich behandelt wie jemand, der hundertfach mehr Schäden anrichtet. Außerdem brauche es für Kontrollen moderne Messgeräte – mit Licht können ultrafeine Partikel, kleiner als die Lichtwellenlänge – gar nicht erfasst werden. Auch hier nennt Fuchsig als Vorbild die Schweiz, die ihre Ausrüstung schon vor Jahren erneuert habe.