Von A. Plank und S. Strobl

Innsbruck – „Mehr Bewegung in den Schulen“, lautet das Mantra, das einsetzt, wenn Studien wieder einmal belegen, dass unsere Kinder immer weniger fit sind. Beliebteste politische Forderung bleibt die tägliche Turnstunde. Klingt gut, sei aber unrealistisch, erklärt Bernhard Deflorian vom Landesschulrat Tirol dazu: „Der Bund hat dafür keinerlei gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen.“ Es gebe aber eine Vielzahl von Projekten, um den Kindern Bewegung und gesunde Ernährung schmackhaft zu machen. Letztlich sei es ungemein wichtig, dass die Verantwortung nicht auf die Schulen ausgelagert werde, heißt es seitens des Landes. Junge Menschen müsse ein gesundheitsförderliches soziales Umfeld geboten werden, vor allem im Elternhaus. Umgekehrt übertragen Kinder gute Impulse von der Schule ins Elternhaus.

Lukas Steiner, Leiter der 4-Element-Academy, schlägt jedoch Alarm: Die Entwicklung sei dramatisch, sagt der Freerunner und Trainer. Er hat gerade mit dem Landesschulrat das Projekt „Tirols fitteste Schule“ abgeschlossen. Dabei wurden rund 3500 Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 17 zum Geschlicklichkeits-Workshop eingeladen. Immerhin war beim Parkour-Wettbewerb ein Geräte-Set im Wert von 10.000 zu gewinnen. „Vor zehn Jahren waren die Kinder und Jugendlichen noch viel beweglicher. Wir beobachten auch im Schulsport ein deutliches Gefälle in Sachen Geschicklichkeit. Das heißt, der Sportunterricht wird gefährlicher. Die Verletzungsgefahr steigt“, sagt Steiner, der gerade in Hall eine neue Freestylehalle errichtet.

In diesem Zusammenhang beunruhigt eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes all jene, die turnende Kinder beaufsichtigen müssen. Einer Grazer Kindergärtnerin wurde die Verantwortung für den Unfall einer Fünfjährigen aufgebürdet. Zwei Mädchen waren im Kindergarten aus 60 Zentimetern von einer Bankrutsche gefallen, eines davon brach sich den Arm. Der Vater klagte, das Kind bekam das Recht auf Schadenersatz zugesprochen. Der Oberste Gerichtshof bestätigte kürzlich das Urteil vom Oberlandesgericht und muss nun über die Höhe des Schmerzengeldes entscheiden und darüber, ob der Gemeindekindergarten auch für Spät- und Folgeschäden haftet. Streitwert derzeit noch: 15.400 Euro.

Das Urteil macht ein Dilemma sichtbar: Kinder müssen sich im Kindergarten und in der Folge auch in der Schule ausreichend bewegen, um später gesunde Erwachsene werden zu können. Passiert etwas, haftet einem Betreuer unter Umständen der Makel an, „die Aufsichtspflicht verletzt zu haben“. Das ist sehr belastend.

Der Landecker Rechtsanwalt Michael Kössler hält die Entscheidung für interessant und erklärt zum Prozedere: „Zuerst wird im Regelfall die Schule geklagt, diese kann aber bei einer Aufsichtspflichtverletzung unter gewissen Voraussetzungen den geleisteten Schadenersatz vom Lehrer zurückfordern. Eine Berufs- und Organhaftpflichtversicherung wäre deshalb überlegenswert.“

Laut Peter Spanblöchl, Gewerkschafter der Pflichtschullehrer in Tirol, bietet die Mitgliedschaft diese Zusatzversicherung. Ihm sei nicht bekannt, dass Klagen nach Unfällen im Zuge des Sportunterrichts in Tirol zugenommen hätten. Haftbar wäre aber zuerst das Land. Ein Mehr an Bewegung sei immer gut, allerdings stelle sich die Frage, wo man diese Zeit abzwacken solle.

Wie viele Sportler registriert auch Steiner die größer werdende Kluft zwischen sportlichen und unsportlichen Kindern. Wobei sportaffine Kinder oft sehr früh nur in einem einzigen Sport gefördert werden. Auch die rechtliche Problematik spricht er an: Die Verantwortung für ungeschickte Kinder zu übernehmen, bereitet Lehrern Sorgen. Aus Vorsicht gebe es weniger Impulse im Unterricht. Die Spirale dreht sich nach unten. Die Kinder verlieren noch mehr Motivation und Bewegungsfreude.

Derzeit laufen viele Initiativen, um Sportvereine an die Schulen zu holen. Steiner steht dem kritisch gegenüber: „Lehrer, Eltern und Trainer sind angespannt. Kommt es zu einem Unfall, riskiert man seine berufliche Karriere.“ Doch nicht nur in den Schulturnsälen sieht er die Folgen des abnehmenden Gefühls für den eigenen Körper. Auch im privaten Zentrum rücken Grundlagen wie richtiges Gehen, Laufen, Springen und Hinfallen in den Vordergrund, der Salto dagegen in die Ferne. Wie Steiner bemerkt, „ist es in unserer Gesellschaft nicht mehr erlaubt, hinzufallen. Erst unlängst hieß es bei einer Lehrerfortbildung in der Schweiz, dass wir mehr Mut zum Risiko brauchen.“

Der Sportunterricht galt schon länger nicht mehr als zeitgemäß. Seit Kurzem gibt es neue Rahmenpläne im Turnunterricht. So steht etwa in der neunten Schulstufe Leichtathletik mit gewissen Zielsetzungen auf dem Programm. In der neuen Oberstufe können dann auch Sport-Schwerpunkte gewählt werden. Und ältere Mädchen und Burschen sollen in Bereichen wie Fitness wieder gemeinsam unterrichtet werden.