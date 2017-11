Wie sieht es in Tirols Turnsälen aus? Wie wird auf Übergewicht, Bewegungsmangel durch Medienkonsum und Zweiklassengesellschaft reagiert?

Werner Kirschner: In Tirol ist die Konstellation gut. Landesschulrat, Pädagogische Hochschulen und Universitäten (Institut für Sportwissenschaft) setzen die ministerielle Initiative einer bewegten Schule bereits um. Auch wenn nicht alle Direktoren mitspielen, werden mehr Sportverbände in die Schulen eingebunden. Positiv ist, dass die Grundausbildung der Volksschullehrer, die lange mangelhaft war, mehr Stunden und höhere Qualitätsstandards aufweist. Die Ausbildung der NMS-Lehrer und der Lehrer für höhere Schulen findet jetzt gemeinsam an der Universität statt, wodurch höhere Standards möglich geworden sind.

Wo gibt es Probleme?

Kirschner: Wir wissen nicht, wie es in zwei Jahren mit den Finanzen aussieht. Es wurden doch Millionenbeträge für Vereinsprojekte an Schulen, Fortbildung und Bewegung in der Nachmittagsbetreuung bereitgestellt. Ein weiteres Problem ist die fehlende Fortbildungspflicht des Sportlehrerpersonals – 50 Prozent von ihnen an den Neuen Mittelschulen sind ungeprüft. Das ist aus meiner Sicht bezüglich Sicherheit, Qualität und Organisation des Unterrichts schon sehr bedenklich. Das Problem wird prolongiert, weil nicht genügend qualifizierte Sportlehrer ausgebildet werden.

Sind Kinder heute ungeschickter?

Kirschner: Hier liegt das dritte Problem. Untersuchungen der letzten Jahre zeigen einen Leistungsabfall der Kinder. Ist das so? Man muss die Ergebnisse differenzierter betrachten. Wie in anderen Bereichen bricht die Mitte weg. Die Kluft zwischen den vom Elternhaus und Sportvereinen geförderten Kindern und sehr leistungsschwachen Kindern wächst.

Was versprechen Sie sich von der propagierten täglichen Turnstunde?

Kirschner: Ich würde eher von der täglichen Bewegungseinheit sprechen. Was man gesichert sagen kann, ist folgendes: Die Haltung verbessert sich durch die Kräftigung der Muskulatur des Bewegungsapparates. Damit können wir Haltungsschwächen effektiv vorbeugen. Weiters wirkt sich tägliche Bewegung positiv auf den Stoffwechsel (Diabetesrisiko), das Herz-Kreislauf-System und die Koordination und das psychische Gleichgewicht aus. Bewegung sollte nach der Schule selbstverständlich in den eigenen Lebensstil integriert werden.

Nennen Sie ein Beispiel?

Kirschner: In der Volksschule wären drei Turnstunden pro Woche wichtig. Zudem könnte man die große Pause auf 20 Minuten verlängern und Turn- und Freiräume für Spiele öffnen. Lässt im Sachunterricht die Aufmerksamkeit nach, kann die Lehrerin die Fenster öffnen und ein paar Gymnastikübungen machen.

Wie ist die Situation bei den Jugendlichen?

Kirschner: Gerade in berufsbildenden Schulen gibt es oft nur eine Turnstunde. Das ist im Alter von 15 bis 18 nicht ausreichend. Mit der Schulautonomie wäre eine Turnstunde mehr umsetzbar. Man kann Jugendliche nicht so vernachlässigen. Zumal wir in einer Zeit leben, in der sich Kinder und Jugendliche auch in der Freizeit weniger bewegen. Die Gesellschaft hat Verantwortung, ihnen ausreichend Bewegungsangebote im Rahmen ihrer verpflichtenden Schulzeit zu verschaffen.

Wie wichtig ist das Thema Migration?

Kirschner: Es ist ein sensibles Thema, das sich nicht auf Schwimmen in bestimmter Kleidung beschränkt. Sportunterricht mit entsprechenden Inhalten eignet sich hervorragend zur Entwicklung sozialer Kompetenzen (Teambuilding, Teamgeist).

Die aktuelle WHO-Studie zeigt, dass vor allem Kinder in Städten von Übergewicht betroffen sind. Bräuchte es hier spezielle Programme?

Kirschner: Mein Ansatz wäre eher, wie kann ich inhomogene Gruppen im Sport differenziert unterrichten. Ich muss zwei, drei verschiedene Leistungsgruppen managen. Da kann man sich in der Fortbildung neue Rezepte holen. Bei „Flag Football“ etwa finden stämmige und flinke Kinder ihre Aufgabe.

Kann der Trend zu steigendem Übergewicht abgebremst werden?

Kirschner: Man kann gegensteuern. Bewegung ist mit richtiger Ernährung der wichtigste Schutzfaktor. Danach kommt lange nichts. Bewegen sich Volksschulkinder viel, beeinflusst das den Stoffwechsel positiv. Sie profitieren ein Leben lang.

Das Gespräch führte Sabine Strobl