Von Jasmine Hrdina

Innsbruck – Es raschelt im Gebüsch und unterm Laub und der Puls schießt einem in die Höhe: doch nicht selten entpuppt sich das vermeintliche Schreckgespenst als kleiner Igel auf der Suche nach Naschereien. Aber ist es denn nicht schon zu kalt für die stacheligen Tiere? Das fragen sich viele Tiroler, kaum ereilten die Wildtierstation im Tierheim Mentlberg so viele besorgte Anrufe, wie in den vergangenen Tagen, berichtet Christina Skupien vom Tierschutzverein für Tirol 1881. Und die Sorge ist nicht ganz unberechtigt.

Winterspeck als Überlebensstrategie

Gerade jetzt vermehrt auf Igel zu treffen, sei keine ungewöhnliche Sache, denn im November ist es für die Tiere höchste Zeit, sich in den Gärten satt zu fressen und sich dann ein gemütliches Quartier für den Winter zu suchen. Ein ordentlicher Winterspeck ist dabei lebensnotwendig: bringt ein Igel nicht mindestens 700 Gramm auf die Waage, wird er Winter wohl kaum überleben, erklärt Skupien.

Wer dieser Tage also einem verletzten oder eher kleinem Tier begegnet, sollte es unbedingt einfangen und sich bei der Wildtierstation im Tierheim Mentlberg melden. Dort würde man die Tiere aufnehmen und wieder aufpäppeln. Erreicht ein Igel noch während des Winters sein Idealgewicht, wird er später draußen gebettet und darf in seinen Winterschlaf fallen. Kranke oder Verletzte bleiben die kalten Monate über in der Auffangstation und werden dort gepflegt. Jedes Jahr sind das zwischen 100 und 200 Exemplare. „Der Igel steht auf der Roten Liste und wird durch menschliche Hand ausgerottet. Viele Tiere werden im Straßenverkehr getötet. In den gespritzten Gärten bleiben die Futterinsekten aus und die Igel verhungern. Wir sollten die paar Igel, die uns erhalten bleiben, auch unterstützen“, so das Plädoyer des Tierschutzvereins.

Knopfaugen zum Verlieben: Tiroler Igelpaten gesucht

Auf die Hilfe privater Igelfreunde sei man deshalb auch angewiesen, berichtet Skupien „Wir erklären unseren Paten genau, wie er sich zu Hause um einen Igel kümmern kann.“

Der richtige Umgang beginnt dabei schon beim Einfangen: Denn ja, Igel haben nicht nur süße Knopfaugen, sondern meistens auch Flöhe. „Diese Flohart fühlt sich aber auf dem Igel wohler“, beruhigt die Expertin, „an mir ist zumindest noch nie einer hängen geblieben.“ Gartenhandschuhe anzuziehen oder ein Handtuch zu verwenden, wenn man da Tier hochhebt, sei allerdings dennoch empfohlen.

Eine Plastikbox oder eine große Kartonschachtel, ausgelegt mit Zeitungspapier, eignen sich als Igelgehege, dazu eine nicht zu heiße Wärmflasche mit einem Handtuch bedeckt. Eine Schale Wasser und ein Napf mit Katzennassfutter dienen als reichhaltiges Buffet. Aber Achtung: fühlt sich das Tier beim Aufheben kalt an ist vorest eine Diät angesagt – unterkühlte Igel dürfen nicht gefüttert werden. Schafft es ein Tier, sich noch während der Wintermonate genügend Reserven anzufressen, ist er in einem „Igelhaus“ im Freien bestens aufgehoben, um in den Winterschlaf zu fallen. Rund um „Eisheiligen“ im Mai ist es dann Zeit, Abschied zu nehmen und den Igel im Garten oder einem begrünten Bereich wieder in die Freiheit zu entlassen.

Empfindliche Näschen sollten Igelpaten allerdings nicht haben: Igel machen ganz schön viel Dreck, das Gehege gehört täglich gereinigt. Außerdem ist es wichtig, dass die das Igelheim an einem ruhigen Ort steht, das Kinderzimmer sei jedenfalls kein ideales Plätzchen, mahnt Skupien: „Ein Igel ist kein Spielzeug für Kinder! Unter der Kontrolle der Eltern kann es allerdings sehr spannend sein, das Tier zu beobachten und einen Bezug zur Natur zu bekommen.“