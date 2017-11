Von Michael Domanig

Oberperfuss – Am Rangger Köpfl wird weiterhin auf Hochtouren gewerkt: Schon in wenigen Wochen soll die neue Gondelbahn „Peter Anich II“ zwischen Stiglreith und Sulzstich offiziell ihren Betrieb aufnehmen. Die Einstellarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, alle 22 neuen Gondeln hängen bereits. „Nun beginnt die Schulung der Mitarbeiter und der Probebetrieb, damit wir ab 27. November Abnahmebereitschaft sicherstellen können“, erklärt Bergbahn-GF Hubert Deutschmann. Gemeint ist damit die mechanische und elektrotechnische Überprüfung durch das Verkehrsministerium. Mit 8. Dezember soll die Bahn dann betriebsbereit sein.

Errichtet wurde sie aber auch mit Blick auf den Sommerbetrieb – und hier tut sich am Köpfl ebenfalls einiges: In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Oberperfer Gemeinderat, die Planung für drei insgesamt 4,4 km lange Bikestrecken bei der Behörde zur Genehmigung einzureichen. Strecke eins im leichten (blauen) Schwierigkeitsgrad ist 1760 Meter lang und überwindet ca. 260 Höhenmeter. Sie soll großteils über die bestehende Skiabfahrt zwischen Sulzstich und Stiglreith führen. Der mit bis zu 1,5 Metern recht breite Trail richtet sich speziell an Kinder/Anfänger. Strecke zwei im mittleren (roten) Schwierigkeitsbereich hat gleich viel Höhenmeter, ist aber kürzer (1480 Meter) und schmäler. Sie wird auf dem bestehenden Hohlweg zwischen dem Rand der Skipiste und dem „Geisterwanderweg“ verlaufen, zum Teil direkt unter der neuen Bahn. Der dritte und südlichste Trail (1200 Meter lang, 150 Höhenmeter, „rot“) startet ebenfalls beim Sulzstich. Laut Deutschmann soll die Errichtung der Strecken (geschätzte Gesamtkosten: ca. 120.000 Euro) nach und nach erfolgen. Ziel sei, zumindest ein bis zwei der Trails schon mit der nächsten Sommersaison zu eröffnen, meint auch BM Johanna Obojes-Rubatscher (Oberperfuss Aktiv). „Die Bikestrecken sind der Anfang, dann wollen wir sukzessive weitere Sommerangebote schaffen“, betont sie. Ideen wurden in Workshops und im Entwicklungskonzept fürs Köpfl ja viele erarbeitet.

Gegen die Bikestrecken sprach sich u. a. GR Heidemaria Abfalterer (Grüne) aus. Der geplante Trail auf der Skipiste sei „einfach nicht schön“, zudem stehe zu befürchten, dass er sich durch Regenwasser in eine Art Bach oder Kanal verwandle. Abfalterer verweist auch darauf, dass es im Umkreis schon zahlreiche Bikestrecken gebe, „wir sind jetzt die Letzten, die das umsetzen“. Den touristischen Nutzen bezweifelt sie. „Besser wären Projekte, bei denen Oberperfuss ein Alleinstellungsmerkmal hätte.“ Bei den Trails, auch jenen, die durch „sensibles Waldgebiet“ verlaufen, seien überdies Nutzungskonflikte mit Wanderern zu befürchten.