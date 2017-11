Telfs – Die Flucht ergriff eine Einbrecherbande am Mittwoch in Telfs, als sie plötzlich vor der Bewohnerin der Räumlichkeiten standen. Gegen 12.25 Uhr läutete es an der Tür einer Wohnung am Hanffeldweg. Als niemand öffnete, drehten die Täter – die Polizei geht von zwei Männern aus – den Schlosszylinder ab und drangen in die Wohnung ein. Die Bewohnerin war allerdings zu Hause und begegnete einem der Männer im Vorraum – beide Täter ergriffen sofort die Flucht. Die Frau verständige sofort die Polizei, eine Fahndung blieb bisher erfolglos.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um zwei Männer handelt. Sie dürften etwa 170 bis 175 cm groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Einer der beiden Männer hatte kurze, glatte Haare, einen Dreitagesbart und war dunkel gekleidet.

Die Polizei Telfs bittet um zweckdienliche Hinweise (Telefonnummer 059133/7126). (TT.com)