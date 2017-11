Imst/ Wörgl – Sowohl in Imst, als auch in Wörgl, waren am Mittwoch Einbrecher erfolgreich. In Imst gelangen die unbekannten Täter bereits am Vormittag durch das Abdrehen eines Schließzylinders der Eingangstüre in eine Wohnung. Dort durchsuchten sie alle Räume und wurden auch fündig: sie erbeuteten Schmuck im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Erhebungen in der Nachbarschaft verliefen laut Polizei negativ.

Am Nachmittag verschaffte sich eine ebenfalls unbekannte Täterschaft in Wörgl auf dieselbe Weise Zutritt zu einer Wohnung. Dort stahlen die Täter Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. (TT.com)