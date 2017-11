Hat das Älterwerden wirklich nur dunkle Seiten?

Wilhelm Schmid: Karl Valentin hat gesagt: „Ich freue mich, dass es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Und so – schlage ich vor – halten wir das mit dem Älterwerden: Denn wenn ich mich nicht freue, werde ich auch älter. Es gibt viele Gründe, sich auf das Älterwerden zu freuen. Wir haben eine Menge Erfahrungen gesammelt, haben die Freiheit, zu tun, was uns gefällt – wenn die Existenz gesichert ist –, und wir verstehen mit dem Blick zurück erst jetzt den Kreislauf des Lebens. Die vornehmste Aufgabe des Älterwerdens ist, dass vergehendes Leben für werdendes da ist. Was gibt es Schöneres, als Großeltern zu sein? Das ist die einzige Beziehung, die nahezu ungestört ist. Ist das nichts wert? Ich leugne dabei nicht die dunkleren Seiten des Älterwerdens. Natürlich bin ich traurig darüber, eines Tages gehen zu müssen, aber ich kann damit einverstanden sein.

Mit dem Älterwerden sollte auch die Gelassenheit kommen. Warum fällt gelassen sein so schwer?

Schmid: Gelassenheit kommt von lassen. Die Stressphase des Lebens ist nicht die Zeit der Gelassenheit. Sie dauert von 25 bis 50 und da kann man am besten gelassen sein, wenn man einsieht, dass man nicht gelassen sein kann. Das Problem ist auch, dass moderne Menschen nichts lassen können. Wenn es am Abend fünf Möglichkeiten gibt, etwas zu unternehmen, müssen sie alles realisieren. Beim Älterwerden müssen sie lassen, weil sie einfach nicht die Kräfte mehr haben, alles zu tun. Und die Zeit nach der Stressphase hat auch den riesigen Vorteil, dass sie sich nicht mehr fragen müssen, wie sie ihre Kinder großkriegen und was aus ihnen einmal werden soll. Und das macht sehr gelassen.

Ist es nicht vielmehr das Glück und nicht die Gelassenheit, das Menschen suchen?

Schmid: Wir sollten davon ablassen, uns auf dieses elende Glück zu fixieren. Das macht uns unglücklich! Sinn ist viel wichtiger als Glück. Glück hat oft mit Zufall zu tun und bleibt auch häufig aus, was das Wesen des Glücks ist. Die Menschen wollen permanent glücklich sein, aber das ist keinem Menschen gegeben. Denken Sie nur an Ihre Kinder, die Sie als Mama sicher nicht 365 Tage im Jahr glücklich gemacht haben. Sie haben sie dennoch nicht rausgeworfen, weil Sie Sinn darin gesehen haben.

Vielen Menschen fällt es schwer, in der Pension klarzukommen. Sie fühlen sich sinnentleert. Woher kommt das?

Schmid: Das sind Menschen, die ihren Sinn sehr stark mit der Erwerbsarbeit definiert haben. Das kann man machen, es ist aber nicht klug. Es ist besser, den Sinn mit Beziehungen zu identifizieren – zu einem liebsten Menschen, zu Kindern, zu Freunden. Menschen, die sich über Beziehungen definieren, leben niemals ein sinnloses Leben.

Aber Beziehungen müssen doch gepflegt werden und das ist vielen zu anstrengend.

Schmid: Beziehungen und Freundschaften sind heutzutage nicht von selber da. Man muss sie pflegen. Mir scheint, dass das ein Großteil noch nicht verstanden hat. Das, was gerade für einen historischen Moment die Runde macht, nämlich Beziehungen virtuell zu leben, ist möglich, wird sich aber ganz sicher nicht bewähren. Man muss Freunden in die Augen schauen können, mit ihnen einen Kaffee trinken, Hände schütteln. Virtuelle Beziehungen sind aber ein großer Gewinn, um schon bestehende Freundschaften rund um die Welt aufrechtzu­erhalten.

Das Interview führte Brigitte Warenski