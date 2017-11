Telfs – Der Andrang bei der Ausstellungseröffnung im Museum Noaflhaus in Telfs war gewaltig: Kein Wunder, dreht sich die – von der Marktgemeinde und dem Heimatbund Hörtenberg organisierte – Schau „Der heilige Hügel von Telfs“ doch um eine der spannendsten archäologischen Stätten im Ort: den Schlossbichl nahe St. Moritzen.

Vor über 2000 Jahren, in der ausgehenden Eisenzeit, befand sich hier ein Opferheiligtum, an dem die „Ur-Telfer“ ihren Göttern wertvolle Gaben darbrachten. Viele dieser eindrucksvollen Objekte sind nun im Noaflhaus erstmals ausgestellt – Waffen (Schildbuckel, Lanzenspitzen), Werkzeuge oder Schmuck, etwa wunderbar gearbeitete Halsringe. Nach einer Sondierungsgrabung 2015 konzentrierte sich die heurige dreiwöchige Kampagne vor allem auf ein auffälliges frühgeschichtliches Mauerwerk – die Experten sind nun sicher, dass es sich hierbei um den zentralen Kultbereich handelte. Die umfangreiche Schau fasst den aktuellen Wissensstand zum „heiligen Hügel“ zusammen.

Wobei die Forschungen noch andauern: So werden die vielen vor Ort entdeckten Knochenfragmente derzeit in München untersucht – sie stammen großteils von den klassischen Opfertieren Schaf, Ziege, Rind und Schwein.

Die Marktgemeinde Telfs betreibt die Aufarbeitung des frühgeschichtlichen Erbes aktiv: Sie hat beide Grabungskampagnen am Schlossbichl angestoßen und – gemeinsam mit Bundesdenkmalamt, TVB bzw. Land – auch finanziert. „Es ist sicher nicht alltäglich, dass eine Gemeinde hier die Initiative ergreift“, meint BM Christian Härting, „aber wir sehen das als kulturellen Auftrag.“ Und: „Natürlich kann man auch über eine touristische Nutzung der reichen archäologischen Vergangenheit unserer Region nachdenken.“ In Telfs wird etwa schon länger laut darüber sinniert, das Thema Archäologie bei einer etwaigen Neugestaltung des Museums im Noaflhaus prominent zu platzieren.

Ein interessanter Teilaspekt der Ausstellung widmet sich dem – seit dem frühen 19. Jahrhundert schriftlich nachweisbaren – Mythos um Schloss Eben, das einst am Schlossbichl gestanden haben soll: „Etwa ein halbes Dutzend Sagen kreisen um dieses Schloss“, erzählt der Telfer Historiker Stefan Dietrich, der an der Ausstellung mitgearbeitet hat. „Solche Überlieferungen sind für Archäologen immer ein Alarmsignal: Da war etwas.“ Ein mittelalterliches Schloss gab es am Hügel zwar nie, dafür eben ein – wie man heute weiß – viel älteres Heiligtum. „Die Leute sahen wohl Ruinenreste – und die Sage entstand“, meint Dietrich. Auch die Überlieferung, wonach die nahegelegene Moritzenkirche mit Steinen von Schloss Eben erbaut worden sei, könnte einen realen Kern haben: Tatsächlich scheinen beim verschütteten vorgeschichtlichen Mauerwerk Steine zu fehlen.

Die Schau im Noaflhaus läuft noch bis 6. Dezember (jeweils Mo. bis Fr. von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr). (md)