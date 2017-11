Von Benedikt Mair

Innsbruck – Immer wieder ruft er laut den Namen seiner Schwester aus. Sie hat vor der Ehe mit einem Mann geschlafen. Er hat sie getötet. Ehrenmord. Deshalb sitzt er im Gefängnis. Sein Großvater habe ihm gesagt, dass das, was er getan hat, „islamisch“ sei. Jetzt bereut er, weint minutenlang. Die Geschichte dieses jungen Mannes ist nur eine von vielen, die Ramazan Demir zu erzählen weiß. Er ist Religionslehrer, Imam und Leiter der islamischen Gefängnisseelsorge in Österreich. In seinem neuen Buch „Unter Extremisten“ warnt er vor der Gefahr der Radikalisierung in Gefängnissen und bemängelt die Geringschätzung des Staates gegenüber der islamischen Gefängnisseelsorge, die laut seiner Meinung beste Prävention gegen extremes Gedankengut.

Solche Männer, wie sie oben im Beispiel genannt sind, seien prädestiniert dafür, sich radikalisieren zu lassen, sagt Demir. „Obwohl jeder, der inhaftiert ist, gefährdet ist. Menschen suchen hinter Gittern Kraft, Motivation, Hoffnung. Viel mehr als sonst. Diese Dinge finden sie oft in der Religion. Was gefährlich sein kann. Gefängnisse sind Brutstätten für Extremisten. Mit meinem Buch will ich die Augen der Gesellschaft für dieses Problem öffnen.“

Von 9500 Gefängnisinsassen in Österreich sind mehr als 2000, rund 20 Prozent, muslimischen Glaubens. Während es für katholische Häftlinge hauptberufliche Seelsorger gibt, wird die muslimische Gefängnisseelsorge von Freiwilligen abgewickelt. Auch der für den Innsbrucker Ziegelstadel zuständige Samir Redzepovic kann ein Lied von der schwierigen Situation singen: „Seit elf Jahren mache ich das jetzt. Wir haben in Innsbruck rund 100 muslimische Gefangene. Weil ich im Brotberuf Religionslehrer bin, geht sich pro Häftling nur ein Einzelgespräch alle zwei Wochen aus. Wenn es hoch kommt. Viel zu wenig.“ Das Justizministerium müsse dahingehend handeln und auch hauptberufliche islamische Seelsorger einstellen.

Und dabei sei die Chance, eine Radikalisierung durch gute Seelsorge zu unterbinden, hoch. Demir: „Es gibt zwei oder drei extrem Radikale, ich nenne sie mal ,Leader‘, bei denen keine Chance einer Reue besteht. Für die bin auch ich der Feind. Ich bekomme Morddrohungen, werde als Ungläubiger dargestellt. Bei allen anderen gibt es eine fast hundertprozentige Chance, sie zu deradikalisieren bzw. sie von radikalem Gedankengut fernzuhalten. Bei den bereits Radikalisierten ist es wichtig, auf sie einzugehen, ihnen zu zeigen, dass sie einem Irrglauben aufgesessen sind. Ihnen zu beweisen, dass der Islam keine gewalttätige Religion ist, sondern den Frieden verkündet. Jene, die ihre Fehler eingesehen haben, etwa nachdem sie aus dem Syrien-Krieg zurückkehren, muss man in der Reue begleiten.“

Wichtig ist dem Imam, der in Deutschland geboren ist und in Wien arbeitet, dass man die Situation aber nicht überdramatisiert: „Klar gibt es die Gefahr. Dagegen muss vorgegangen werden. Aber es sind eben nur ein paar schwarze Schafe. Der Islam ist keine Religion, die Gewalt, sondern eine, die den Frieden predigt.“