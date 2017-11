Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Eigentlich sollte am 12. Dezember ein Prozess gegen den als „Plagiatsjäger“ bekannten Salzburger Medienwissenschafter Stefan Weber am Innsbrucker Landesgericht fortgesetzt werden. Weber sah sich mit einer Klage wegen übler Nachrede und Kreditschädigung konfrontiert. Der Kläger: ein bekannter Innsbrucker Universitätsprofessor und gerichtlich beeideter Sachverständiger. Doch der Prozess wird an besagtem Termin nicht über die Bühne gehen, der Sachverständige hat seine Klage gegen Weber nämlich zurückgezogen.

Zur Vorgeschichte: Stefan Weber war von einem Kunden – dem er Anonymität zugesichert hat – beauftragt worden, eine Dissertation des Tiroler Gerichtsgutachters aus dem Jahr 2001 genauer unter die Lupe zu nehmen. Und kam bei seiner Prüfung zum Schluss, dass die Arbeit eklatante Mängel im Bezug auf die Angaben von Quellen aufweist. Unterm Strich attestierte er dem Verfasser, in besagter Arbeit plagiiert zu haben. Das wiederum wollte dieser nicht auf sich sitzen lassen und klagte Weber wegen Kreditschädigung und übler Nachrede.

Vor gut einem Monat standen sich die beiden vor dem Landesgericht Innsbruck gegenüber, nachdem im Vorfeld ein Vergleich gescheitert war. Beim Prozess selbst rückte Weber dann nicht von seiner Expertise ab, sondern bekräftigte das Ergebnis seiner Untersuchungen. Der Tiroler Akademiker erklärte wiederum, dass seine Arbeitsweise im Jahr 2001 beim Verfassen der Dissertation die damaligen Ansprüche an wissenschaftliche Arbeiten voll erfüllt habe. Der Prozess wurde schließlich vertagt.

Nun steht fest, dass es keine Fortsetzung geben wird. Eine Begründung dafür hat Stefan Weber allerdings noch nicht bekommen. In dem Schreiben vom Gericht heißt es lediglich, dass die beiden Klagen wegen übler Nachrede und Kreditschädigung vom Kläger zurückgezogen wurden und dieser damit auch die Kosten des Verfahrens und die Gerichtskosten tragen muss.

Für Stefan Weber ist das Kapitel aber noch nicht abgeschlossen. Er hatte im Zuge seiner Recherchen per Computersoftware weitere wissenschaftliche Arbeiten des Universitätsprofessors einem Schnelltest unterzogen. „Dabei habe ich festgestellt, dass das Software-Protokoll ähnlich hohe Plagiatsanteile aufweist wie bei der ersten Arbeit“, erklärt Weber. Als Plagiate möchte er die Arbeiten aber noch nicht bezeichnen. Weber will nun in die Detailanalyse gehen, spätestens in sechs Monaten sollen Ergebnisse vorliegen. Für die Tiroler Tageszeitung war der Kläger nicht zu erreichen, sein Anwalt lehnte eine Stellungnahme ab.

Was die von Weber im Detail bereits analysierte und kritisierte Dissertation des Professors betrifft, hält sich die Uni Innsbruck weiterhin bedeckt. „Wenn der Universität ein derartiger Sachverhalt zur Kenntnis gelangt, wird – wie gesetzlich vorgesehen – routinemäßig geprüft. Auf konkrete Anfragen kann aus Gründen der Amtsverschwiegenheit und des Datenschutzes nicht eingegangen werden“, heißt in einer schriftlichen Stellungnahme.