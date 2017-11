Von Tamara Stocker

Liverpool — Denise Fergus war nur kurz abgelenkt. Dann war ihr kleiner Sohn James (2) weg. Entführt von zwei Zehnjährigen. Stunden später ist James tot. Die Schüler Jon Venables und Robert Thompson folterten den Bub zu Tode, legten seinen leblosen Körper auf ein Bahngleis. Die beiden werden später als jüngste Mörder in der Geschichte Englands verurteilt.

Acht Jahre verbringen sie in Erziehungsanstalten. Als sie volljährig sind, kommen sie frei. Der Staat will sie vor Racheakten schützen und ihnen eine zweite Chance geben. Sie erhalten neue Identitäten. Die Auflagen sind streng: lebenslange Bewährung, Kontaktverbot untereinander, neuer Wohnort, ständige Kontrolle durch soziale Instanzen. 2010 findet ein Sozialarbeiter 57 kinderpornographische Bilder auf dem Computer von Venables, inzwischen drogen- und alkoholabhängig. Er wird verurteilt, kommt 2013 wieder frei.

Aufstand gegen das Urteil

Das Spiel beginnt von vorne. Neue Identität. Alte Muster. Vergangene Woche sind Ermittler wieder fündig geworden. Venables, mittlerweile 34 Jahre alt, hortete Dutzende Kinderpornos auf seiner Festplatte. Laut der britischen Zeitung The Sun sitzt er derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis, zu seiner eigenen Sicherheit in völliger Isolation. Wie lange er dort bleiben muss, ist noch ungewiss. Ein Bewährungsausschuss muss die Anschuldigungen überprüfen und beurteilen, wie viel Gefahr von ihm ausgeht.

BREAKING: The Sun's front page tomorrow on the return of #JonVenables to prison. pic.twitter.com/v0HW1WqcEt

— Tom Wells (@ByTomWells) 22. November 2017

Die Eltern des ermordeten James' sind sich da längst einig. „Dieses Monster muss den Rest seines Lebens hinter Gitter verbringen. Lasst ihn raus und er wird wieder zuschlagen", sagt sein Vater Ralph Bulger britischen Medien. Seine Mutter Denise twittert die Worte „Es geht wieder los" und betet, dass die Justiz ihn diesmal nicht mit Samthandschuhen behandelt.

Das ganze Land tobte, als Venables und Thompson 1993 für den Mord am kleinen James zu acht Jahren Haft verurteilt worden waren. Der damalige Premierminister John Major forderte: „Wir müssen ein bisschen weniger Verständnis haben und ein bisschen mehr verurteilen." Daraufhin erhöhte der Innenminister die Strafe auf 15 Jahre, musste auf Druck des Europäischen Gerichtshofs aber zurückrudern.

Here we go again

— Denise Fergus (@Denise_fergus) 22. November 2017





42 verschiedene Verletzungen an Kopf und Gesicht

So blieb es bei acht Jahren. Für einen Mord, der sich an Grausamkeit kaum überbieten lässt. Es war der Nachmittag des 12. Februar 1993. Venables und Thompson schwänzten die Schule, lockten den zweijährigen James aus einem Einkaufszentrum. Überwachungskameras nahmen die Szene um 15.42 Uhr auf. Der ursprüngliche Plan, James in einen Kanal zu schubsen und ertrinken zu lassen, ging nicht auf. Der Bub wehrte sich. Dafür kassierte er Schläge und Tritte.

Obwohl das verletzte Kind von 38 Zeugen gesehen und das Trio von zwei Erwachsenen angesprochen wurde, gelang es den beiden, ihr Opfer zu einer vier Kilometer entfernten Bahntrasse zu bringen. Dort übergossen sie es mit blauer Farbe. Sie fingen an, ihn mit Ziegelsteinen und Fußtritten zu malträtieren, stopften ihm den Mund mit Batterien zu. Sie schlugen mit einer Eisenstange auf ihn ein. Den geschundenen Körper legten sie auf ein Gleis, beschwerten den Kopf mit Schutt — und machten sich aus dem Staub. Zwei Tage später, an Valentinstag, wurde James' entstellter Leichnam gefunden.

Laut Obduktion war der Zweijährige schon tot, bevor sein Körper von einem Güterzug überrollt worden war. James erlitt bei der mehr als einstündigen Tortur 42 verschiedene Verletzungen an Kopf und im Gesicht, darunter allein zehn Schädelfrakturen. Ein Pathologe konnte nicht mehr feststellen, welche Verletzung tödlich war.

Zehn Tage nach der bestialischen Tat wurden Venables und Thompson gefasst. Die blaue Farbe und das Blut an Kleidung und Schuhen hatten sie überführt. Vor Gericht wurden die beiden wie Erwachsene behandelt. Nichts konnte sie entlasten. Die Eltern der beiden erhielten Morddrohungen, mussten Abtauchen und selbst neue Identitäten annehmen. Thompson trat seit seiner Entlassung 2001 nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung. Was mit Venables passiert, bleibt abzuwarten. Den britischen Steuerzahler hat er seit seiner ersten Freilassung rund fünf Millionen Pfund gekostet.