Hemer – Auf einer Polizeiwache im sauerländischen Hemer bei Dortmund haben fünf Menschen nach dem Öffnen eines Briefes über Beschwerden geklagt. Eine 31-jährige Frau übergab den Brief am Freitagabend an Polizeibeamte, wie die Polizei mitteilte. Kurz nachdem der Brief geöffnet worden war, litten die Frau, eine Polizistin und drei Polizisten unter Übelkeit, Juckreiz und Schwindelgefühl.

Die fünf Leichtverletzten wurden vor Ort behandelt, sie mussten nicht ins Krankenhaus. Spezialisten der Feuerwehr Dortmund führten bereits am Abend erste Untersuchungen durch. Giftige Stoffe konnten jedoch nicht gefunden werden. Was zu den Beschwerden führte, sei nun Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Polizei mit. (dpa)