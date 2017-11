Niederthai – Ein kalter Wintermorgen auf 1500 Metern Seehöhe. Die Kirchturmuhr geht fünf Minuten nach und auch sonst ticken die Uhren hier in Niederthai im Ötztal ein wenig anders. Kaum ein Auto fährt vorbei und es ist ruhig und still, die Landschaft in eine weiße Schneedecke gehüllt. Und genau hier öffnen wir das erste Türchen im virtuellen Adventkalender mit guten Geschichten in Zusammenarbeit von Caritas Tirol und der Tiroler Tageszeitung.

Neben der Kaplaneikirche zum Heiligen Antonius mit dem Zwiebelturm und dem schön renovierten Widum steht die Volksschule Niederthai. Die Fenster sind hell erleuchtet, eine Mutter mit Kind huscht die Treppe zur Eingangstür hoch. Es ist kurz vor Unterrichtsbeginn. Im Eingangsbereich der Schule hängen bunte Winterjacken und Matschhosen nebeneinander, Wollmützen und Handschuhe sowie Stiefelpaare, wohin man schaut. Die 16 Kinder der zweiklassigen Schule und die beiden Lehrerinnen haben sich heute im größeren der beiden Klassenzimmer versammelt. Im Kreis sitzen sie am Boden und freuen sich auf ein besonderes Geschenk, das sie heute von einer Vertreterin der Spendenorganisation Bruder und Schwester in Not ausgeteilt bekommen. „Das ist der Adventkalender mit den Stickerbildern“, erinnert sich ein Junge freudig an letztes Jahr. Auf die Frage, was denn der Advent bedeute, fällt einem Mädchen mit blonden Haaren sofort ein: „Der beginnt am 1. Dezember und geht dann bis Weihnachten.“ „Und wir warten auf das Christkind“, sind sich alle Kinder einig.

Der Adventkalender wird von den Lehrerinnen Elisabeth Scheiber und Julia Scheiring im Advent täglich in den Unterricht eingebaut, jeden Schultag darf ein anderes Kind ein Stickerbild auf das Poster kleben und die Geschichte vorlesen. Der Sinn des Advents als eine Zeit der Besinnlichkeit und des Wartens auf Weihnachten soll dadurch den Kindern nähergebracht werden. Gleichzeitig lernen die Sechs- bis Neunjährigen, dass es verschiedene Lebensweisen auf dieser Welt gibt und dass es zum Glücklichsein nicht unbedingt Geld und Reichtum braucht. Denn der Kalender erzählt von Begegnungen mit Kindern in Ostafrika und Lateinamerika, dort, wo die diözesane Spendenorganisation Bruder und Schwester in Not Menschen in Armut unterstützt.

Was wohl Kinder in Afrika glücklich macht, überlegen die Kinder gemeinsam an diesem Wintermorgen in der Volksschule Niederthai. „Familie“, „Gesundheit“, „Freunde“ und „sauberes Wasser“ lauten die Antworten. Es sind einfache Weisheiten, die das Dorf in den Bergen mit Afrika und der Welt verbinden.

Die Adventsammlung der Diözese Innsbruck steht jedes Jahr im Zeichen von Bruder und Schwester in Not. Heuer geht es um Projekte in Uganda, wo eine Kuh um 750 Euro die Lebensgrundlage für eine Großfamilie bedeutet. Informationen über diese Projekte und auch die Möglichkeit zu spenden gibt es auf der Homepage von Bruder und Schwester in Not unter www.bsin.at. (TT)