Innsbruck – „Wenn man sich dazu entschließt, als Zeitzeugin Rede und Antwort zu stehen, dann macht es keinen Sinn, sich um gewisse Fragen herumzudrücken.“ Elisabeth Zanon beeindruckte auch bei der Präsentation des sechsten Zeitzeugen-Buches am Donnerstagabend im Casino Innsbruck mit Charme und entwaffnender Offenheit. Schon im Zeitzeugen-Gespräch mit Bernhard Aichner hatte sie ohne Scheu über Schönheits-OPs gesprochen, jetzt nahm die Ärztin und langjährige Gesundheits-Landesrätin zu ihrem Abschied von der politischen Bühne Stellung. Der war ja bekanntlich alles andere als harmonisch verlaufen. Im Rückblick sei sie aber gar nicht so unglücklich darüber, dass alles so passiert sei: „Drei Perioden in der Landesregierung sind genug!“

Die Politik der 70er- und 80er-Jahre ließ der frühere ÖVP-Spitzenpolitiker Sixtus Lanner Revue passieren. In seiner unnachahmlichen Art erzählte der Wildschönauer von den Auseinandersetzungen mit seinem großen Widersacher Bruno Kreisky, mit dem ihn aber zeitlebens eine von großem Respekt getragene Beziehung verband. Im Gegensatz zu heute, bilanzierte Lanner, „sind die politischen Auseinandersetzungen damals in der Sache hart, aber selten bis nie persönlich oder untergriffig geführt worden. Und es hat eine Handschlagqualität geherrscht, wie sie heute selten ist.“ Von Moderator Robert Unterweger auf die aktuelle ÖVP und Kurz angesprochen, gab sich Lanner skeptisch: „Bis jetzt hat er die Geschichte, wo er Österreich hinführen will, noch nicht erzählt.“

Auch Gretl Patscheider bezog Stellung zur aktuellen politischen Situation und kritisierte besonders die Stellung der Frau. Bereits früher habe das weibliche Geschlecht in der Politik eine untergeordnete Rolle gespielt. Mit den Alibi- oder Quotenfrauen von heute hat die engagierte Unternehmerin nichts am Hut: „Heute ist das noch viel schlimmer! Zwar sind mehr Frauen in führenden Positionen, aber die Männer haben vergessen, das Feld zu bestellen.“ Politik für Frauen schaue anders aus.

Die Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck ist Österreichs ältestes Familienunternehmen. Seniorchef Christof Grassmayr definierte den Begriff „Paradeunternehmer“ über die Mitarbeiter: „Der Unternehmer ist ohne seine Mitarbeiter gar nichts. Ich hatte immer das Glück, über gute Mitarbeiter zu verfügen. Außerdem glaube ich, dass ein guter Unternehmer auch weniger Probleme mit dem Betriebsrat hat.“ Grassmayr ist froh, in seinem Betrieb das Szepter früh genug an seine Söhne übergeben zu haben. Manche später erfolgten Rationalisierungen hätten ihn zwar geschmerzt, letztlich aber könne er jetzt tun, was er am liebsten tue: „Ich führe interessierte Gruppen durchs Museum und begleite sie zum Glockenguss.“ (mz, va)