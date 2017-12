Innsbruck – Übertrieben ist es wohl nicht, wenn man sie als Erfolgsmodell bezeichnet. Über 14 Millionen Fahrgäste befördert die Tiroler S-Bahn inzwischen jährlich. Vor knapp zehn Jahren, am 9. Dezember 2007, nahm die erste Linie ihren Betrieb auf. Sie fuhr von Hall über Innsbruck bis nach Telfs.

Mittlerweile sind es deren sechs. An jedem Werktag werden von den 390 verkehrenden Zügen rund 40.000 Menschen befördert. „Seit einem Jahrzehnt hat die S-Bahn die Autobahn als Hauptschlagader des Pendlerverkehrs abgelöst“, umschreibt Verkehrslandesrätin LHStv. Ingrid Felipe die Bedeutung der Verbindungen, besonders in den dicht besiedelten Ballungsräumen.

Die zentrale Rolle des Angebotes von VVT und ÖBB im Pendlerverkehr unterlegen Zahlen vom Bahnhof in Telfs: Von Montag bis Freitag startet zwischen 06:24 und 08:30 Uhr alle zwölf Minuten ein Zug in Richtung Innsbruck.

Der große Erfolg der S-Bahn liegt für VVT-Geschäftsführer Alexander Jung auf der Hand: „Wir feilen zwar ständig an Verbesserungen“, es stehe oder falle aber „alles mit unseren Kunden“. Rene Zumtobel, ÖBB-Regionalmanager, pflichtet dem bei und verweist darauf, dass „mit dem Fahrplanwechsel noch mehr Züge auf der Schiene sind. So viel Bahn wie derzeit hat es in Tirol noch nicht gegeben, der Umstieg auf die umweltfreundliche Alternative zum Auto ist damit noch attraktiver.“ (TT)