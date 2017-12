Von Claudia Funder

Lienz – Es ist ein Format, das zu gefallen scheint. Das Interesse an dem sinnvollen sommerlichen Freizeitprogramm, das jungen Nachwuchsforschern abseits von Schwimmbadbesuch und Fußballspiel einen altersgerechten Einblick in die Wissenschaft bietet, war heuer jedenfalls riesig. Nicht weniger als 260 Anmeldungen gab es für die Kinder-Sommer-Uni Osttirol, die im Juli über die Bühne ging.

Mit dem gewaltigen Echo war nicht zu rechnen. Zusatzkurse wurden eingerichtet und schließlich in Summe elf Workshops geboten. Dennoch mussten viele Absagen ausgesprochen werden. Aus Platzgründen konnten nur 150 Kinder teilnehmen.

Wer rechtzeitig dran war und es in die Kurse schaffte, konnte von Wissenschaftern viel Spannendes zum Thema Technik erfahren, aber auch in längst vergangene Tage eintauchen. Die 8- bis 14-Jährigen erlebten, dass Forschung keineswegs verstaubt ist.

Austragungsorte der Kinder-Sommer-Uni waren heuer die Römerstadt Aguntum in Dölsach sowie der Osttiroler Wirtschaftspark und die Wirtschaftskammer in Lienz.

„Zu den beliebtesten Kursen zählten Roboterbauen und Programmieren für Kids“, weiß Julia Außersteiner von der Fakultäten-Servicestelle in Lienz, die das Angebot vor Ort organisierte. Zusammengestellt wurde das Programm von der Universität Innsbruck und der UMIT.

22 Teilnehmer, die mindestens drei Kurse besucht hatten, erhielten nun das Jungforscher-Diplom. 14 von ihnen waren bei der Verleihung durch Tilmann Märk, Rektor der Uni Innsbruck, im Vortragssaal der Uni in Lienz in der Wirtschaftskammer live dabei. Die Verbleibenden erhielten das Diplom per Post zugestellt.

Nun steht fest: Aufgrund des großen Erfolgs wird das Format kräftig wachsen. „Im Juli 2018 wird das Programm von einer auf zwei Wochen erweitert“, bestätigt Außersteiner. Etwa 300 Kinder werden Platz in dem auf 20 Kurse aufgestockten Angebot finden. Das Programm wird im April/Mai 2018 stehen, ab Ende Juni kann man sich anmelden.

Aguntum wird wieder dabei sein, der Löwenanteil der Kurse wird aber im bald fertig gestellten Neubau des Campus Technik Lienz stattfinden.

Die Kinder-Sommer-Uni Osttirol wird vom Land Tirol und der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt. „Die Finanzierung ist gesichert“, ergänzt Außersteiner.