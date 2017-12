Oberperfuß – Er konnte kaum noch sprechen und später nicht mehr gehen: Nach dem Besuch eines Jungbauernballs musste ein Inzinger Ringer in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. „Jemand hat dem 18-Jährigen ein Betäubungsmittel ins Getränk getan“, bestätigt Thomas Krug, Trainer des Ringsportclubs Inzing: „Die Dosis war so hoch, dass für ein zierliches Mädchen Lebensgefahr bestanden hätte.“ Krug geht davon aus, dass die gute Konstitution seines Schützlings Schlimmeres verhindert hat.

Es war am 4. November, als der junge Ringer nach einem Abend im Theater in seiner Heimatgemeinde Oberperfuß den Jungbauernball besuchte. „Er wollte nur kurz bleiben, da wir am nächsten Tag einen Wettkampf in Vorarlberg hatten“, schildert der Trainer. Doch nach ein paar Schluck aus einem Becher war alles anders – der Energydrink verlieh keine Flügel, sondern sorgte für weiche Knie. „Unser Ringer hat eh nicht ausgetrunken, weil er einen eigenartigen Geschmack bemerkte“, so Krug weiter. Mit einem starken Schwindelgefühl schleppte sich der Sportler nach Hause und legte sich ins Bett. Als der 18-Jährige am Sonntag aufstand, „redete er Blödsinn und wiederholte sich ständig“, sagt der Trainer. Aus der Laufrunde vor der geplanten Abfahrt zum Wettkampf nach Götzis (Vbg.) wurde nichts, der Ringer musste zum Hausarzt. Und der überwies den Sportler sofort in die Innsbrucker Klinik: „Dort dachten die Ärzte zunächst an K.o.-Tropfen“, erzählt Krug: „Eine Laboruntersuchung ergab aber, dass er mit dem Getränk ein starkes Betäubungsmittel in hoher Dosierung eingenommen hat. Ein Glück, dass er nicht den ganzen Becher austrank.“

Rund eine Woche musste der Tiroler Meister in der Innsbrucker Klinik verbringen. Aufgrund des permanenten Schwindelgefühls konnte der Ringer zunächst gar nicht mehr gehen, dann nur mit Krücken. Nach der Entlassung aus der Klinik ist der Sportler „richtig krank geworden“, sagt Krug: „Ich glaub’, das war auch eine Folge der Betäubung“, so Krug weiter. Erst seit Kurzem kann der Ringer wieder trainieren.

Wer dem 18-Jährigen das angetan hat, ist derzeit unklar. Offen ist auch, ob der Anschlag gezielt war. Der Sportler hat Anzeige bei Polizei erstattet. (tom, ben)