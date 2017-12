Fieberbrunn, Westendorf – Ein 19-jähriger Snowboarder löste am Mittwoch im freien Skiraum oberhalb der Bergstation Reckmoos in Fieberbrunn ein Schneebrett aus. Der deutsche Wintersportler wurde etwa 50 Meter weit mitgerissen und anschließend gegen eine Lawinenverbauung gedrückt. Da er nur teilverschüttet worden war, konnte er selbst die Rettungskette in Gang setzen. Nach der Erstversorgung wurde der 19-Jährige in die Klinik nach Innsbruck geflogen – wie sich herausstellte, erlitt er schwere Wirbelverletzungen.

Lawinenairbag ausgelöst

Gegen 14.30 Uhr kam es im Skigebiet Westendorf zu einem Lawinenabgang. Ein 56-jähriger Skifahrer aus Deutschland hatte das Schneebrett auf der „Schneegrubenspitze“ ausgelöst. Der Mann wurde rund 40 Meter weit mitgerissen, konnte dabei allerdings seinen Lawinenairbag auslösen und wurde nur teilverschüttet. Der Wintersportler konnte sich selbst befreien und blieb unverletzt. Er musste dennoch vom Polizeihubschrauber ins Tal geflogen werden, da ein Ski verschüttet worden war und er nicht mehr weiterfahren konnte. (TT.com)