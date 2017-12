Die Salzburger Polizei hat in der Nacht auf Freitag einen 53-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der kurz zuvor auf offener Straße in der Stadt Salzburg einen 41-Jährigen mit mehreren Schüssen verletzt haben soll. „Die Ermittlungen und Vernehmungen des Verdächtigen laufen. Die Ermittlungen gehen in Richtung versuchter Mord“, sagte Polizeisprecherin Verena Rainer Freitagnachmittag.

Die Schüsse fielen gegen 21.45 Uhr im Bereich Ignaz-Harrerstraße Kreuzung Schießstadtstraße. Ein 41-jähriger Türke wurde mit Verdacht auf Schussverletzungen vor einem Lokal auf dem Gehsteig liegend vorgefunden. Der Verdächtige konnte gegen 22.30 Uhr in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Das Opfer hat mehreren Zeugen Hinweise zum Beschuldigten gegeben. Polizeistreifen, Diensthundestreifen, das EKO Cobra sowie das Landeskriminalamt waren im Einsatz.

Die Ermittler fanden am Tatort die Tatwaffe und Munition. Noch in der Nacht auf Freitag wurde auf richterliche Genehmigung durch die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Hausdurchsuchung bei dem 53-jährigen mutmaßlichen Täter durchgeführt.

Das Opfer wurde in das UKH Salzburg gebracht und in der Nacht operiert. Der Zustand des 41-Jährigen war am Freitagnachmittag unverändert kritisch, aber stabil. „Der Mann befindet sich im künstlichen Tiefschlaf und ist noch in Lebensgefahr“, sagte Nicole Kasinger-Gachowetz, Medienbeauftragte des Krankenhauses. (APA)