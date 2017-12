Von Michael Domanig

Innsbruck, Rom – Ein Tiroler Christbaum für den Papst? Diese außergewöhnliche Aktion sorgte vor mittlerweile 34 Jahren für großes Aufsehen weit über Tirol hinaus – mit Nachwirkungen bis heute.

Aber der Reihe nach: Die Idee, Papst Johannes Paul II. mit einem Christbaum aus Tirol zu beschenken und diesen denkbar prominent am Petersplatz in Rom aufzustellen, ging auf die Tirol Werbung (damals noch „Tiroler Fremdenverkehrswerbung“) rund um Wilfried Egger und Andreas Braun zurück. Doch bis es wirklich so weit war und eine Fichte aus dem Unterland zu Weihnachten 1983 – als erster ausländischer Christbaum überhaupt – am Petersplatz erstrahlte, bedurfte es komplexer Vorarbeiten. Für die nötigen Kontakte im Vatikan sorgten die österreichische Botschaft beim Heiligen Stuhl und die in Italien verheiratete Tirolerin Ingeborg Miotti.

Mittendrin statt nur dabei war auch Sigi Pilser aus Innsbruck, der damals als Vertreter der ÖBB am Brenner arbeitete und über gute Verbindungen nach Italien verfügte. Ihm wurde von der Tirol Werbung die praktische Koordination und technische Ausführung der Aktion übertragen. Dabei galt es, diverse Hürden zu überwinden, wie sich der heute 85-Jährige erinnert: So habe der zuständige Erzbischof im Vatikan, Paul Casimir Marcinkus, sofort klargestellt, dass für den Baum keinesfalls ein Loch ins Kopfsteinpflaster des Petersplatzes gegraben werden dürfe. Um den Christbaum dennoch sicher aufstellen zu können, fertigten die Tiroler einen massiven Betonsockel an (der für den Lkw-Transport „halbiert“ wurde). Eine weitere Herausforderung: „Der Petersplatz ist nicht eben, sondern leicht geneigt“, schmunzelt Pilser. Um zu verhindern, dass der Sockel schief steht, musste die Neigung mit Sand ausgeglichen werden.

Nach der feierlichen Verabschiedung des Baumes durch Bischof Reinhold Stecher war es dann so weit: Eine 19 Meter hohe Fichte aus Söll machte sich auf die lange Reise nach Rom. Dort „wartete“ der Baum zunächst am Stadtrand, um schließlich mit Polizeibegleitung am Kolosseum vorbei zum Petersplatz gebracht zu werden. Dort wurde er – nach dem sensiblen Aufstellprozess – von der vatikanischen Feuerwehr mit weißen Glühbirnen geschmückt.

Zur feierlichen Übergabe an den Papst reiste im Dezember 1983 eine Tiroler Delegation nach Rom, angeführt von LH Eduard Wallnöfer. Auch die Tirol Werbung war vertreten, ebenso die Wiltener Sängerknaben, die am Petersplatz und bei der Audienz ihre Stimmen erklingen ließen – und für den Heiligen Vater sogar ein polnisches Weihnachtslied einstudiert hatten.

Neben dem großen Christbaum für den Petersplatz übergaben die Tiroler dem Papst auch einen kleineren Baum für seine Privatgemächer – den Schmuck hatten Kinder aus dem Elisabethinum Axams hergestellt – und eine Krippe aus Tiroler Zirbenholz, geschnitzt im Zillertal.

Die Aktion sei eine „historische Initialzündung für den Export von Christbäumen“ gewesen, lacht der ehemalige Tirol-Werber Andreas Braun. Auch LH Wallnöfer sei durch den Erfolg „auf den Geschmack gekommen“: Der „Walli“ sei zwar ungern geflogen, habe später aber auch in Paris oder Brüssel Tiroler Christbäume übergeben. Die Sache habe tatsächlich auch touristischen Mehrwert gebracht, ergänzt Braun: Italien sei Anfang der 1980er-Jahre für Österreich und Tirol noch ein „verschlossener, fast verfemter Markt“ gewesen. Die – in den internationalen Medien stark wahrgenommene – Tiroler Initiative mit dem Christbaum am Petersplatz sei so auch ein „Türöffner“ für den „heute sehr substanziellen Anteil“ italienischer Touristen in Tirol gewesen.

Seit der Tiroler „Premiere“ werden am Petersplatz alljährlich Christbäume verschiedenster Herkunft aufgestellt – heuer etwa eine Fichte aus Polen. Und nicht nur das: Die Bäume werden laut Sigi Pilser nach wie vor in ebenjenem Betonsockel platziert (!), den die Tiroler 1983 angefertigt hatten. Als ob er das vorausgeahnt hätte, hatte sich Pilser 1983 mit seinen Initialen im Zement verewigt ...