Von Peter Nindler

Innsbruck – Es geht wohl ums Prinzip, viele würden sagen, um einen Justament-Standpunkt. Denn letztlich führten sage und schreibe geforderte Pensionsnachzahlungen von 4,14 Euro zu einem Verfahren beim Verfassungsgerichtshof. Und am Ende des Tages hat die Stadt Innsbruck den Rechtsstreit verloren und muss neben den 4,14 Euro Zinsen in Höhe von 16 Cent und die Verfahrenskosten von 324 Euro berappen. Was war geschehen?

Ein städtischer Bediensteter ging im Vorjahr in Pension. Die Stadt Innsbruck hat allen Beamten im Ruhestand angeboten, die monatlichen Bezugsnachweise elektronisch zur Verfügung zu stellen und zusätzlich einmal jährlich einen Pensionsnachweis schriftlich, aber kostenlos zu übermitteln. Allenfalls gewünschte monatliche Pensionsnachweise mit der Post würden lediglich gegen Bezahlung von 1,38 Euro im Monat und unter Gegenverrechnung des Ruhebezuges erfolgen. So weit, so gut.

Von Oktober bis Dezember forderte besagter Pensionist die Aufstellung über seinen Pensionsbezug schriftlich an. Er wurde darauf aufmerksam gemacht, dass dabei Kosten anfallen. Die Stadt führte die 1,38 Euro auf anfallende Druckkosten, Verwaltung und auf postalische Kosten zurück.

Diese Vorgangsweise wollte der Rentner überhaupt nicht einsehen. Ihm gebühre auf Grund seines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses zur Stadt Innsbruck ein Ruhebezug, der ihm schließlich bescheidmäßig zuerkannt worden sei und hinsichtlich seiner Höhe ziffernmäßig feststehe, argumentierte der Betroffene gegenüber dem Höchstgericht. Die 4,14 Euro seien deshalb zu Unrecht einbehalten worden.

Warum ist eigentlich der Verfassungsgerichtshof für eine solche „Bagatelle“ zuständig? Weil er über alle vermögensrechtlichen Ansprüche gegen den Bund, ein Land, eine Gemeinde oder einen Gemeindeverband entscheidet, die weder im ordentlichen Rechtsweg auszutragen noch durch Bescheid einer Verwaltungsbehörde zu erledigen sind. Und einen Bescheid über die Gegenverrechnung gibt es nicht. Der Abzug für die schriftlichen Pensionszettel hätte also mit einem Bescheid festgestellt werden müssen, damit er rechtskräftig ist. Das war er nicht, deshalb darf sich der Pensionist jetzt über 4,14 Euro und 16 Cent Verzugszinsen freuen. Dass die Prozesskosten, die die Stadt noch begleichen muss, 224 Euro ausmachen und um 78-mal höher sind als der geforderte Betrag, entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie.