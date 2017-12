Edinburgh – Geologen haben in Schottland Spuren eines bisher unbekannten Meteoriten-Einschlags vor etwa 60 Millionen Jahren entdeckt. Es handle sich um den ersten beschriebenen Einschlag im Erdzeitalter des Paläogens in dieser Region, teilte die Geological Society of America (GSA) am Donnerstag mit. Wo genau der Himmelskörper auftraf, ist derzeit noch unklar.

Die Wissenschafter hatten auf der Isle of Skye vor der Westküste Schottlands ursprünglich Vulkangestein untersucht. Sie entdeckten, dass eine Schicht seltene Mineralien enthielt, die nur aus dem All stammen können, wie Studienautor Simon Drake von der Birkbeck-Universität in London erklärte.

Es sei überraschend, dass dies erst jetzt entdeckt wurde, da Skye von Geologen sehr gut untersucht sei, fügte er hinzu. Ob der Einschlag Einfluss auf die Vulkanaktivität in der geologischen Region des Nordatlantiks hatte, sei noch nicht klar. Die Ergebnisse sind im Fachjournal „Geology“ publiziert. (APA/dpa)