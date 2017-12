Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Noch heute, 31 Jahre später, fällt es der Unterländerin (Name der Redaktion bekannt) schwer, über die Übergriffe zu sprechen. „Ich habe Angst, dass die Menschen meinen, ich will mich rächen, aber so ist es natürlich gar nicht. Ich will nur endlich darüber reden“, erzählt sie sichtlich bewegt. Ermutigt, den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, wurde sie durch die Berichte der ehemaligen ÖSV-Skiläuferin Nicola Werdenigg und die weltweite #Me­Too-Bewegun­g, in der Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt berichten.

17 Jahre alt war die Unterländerin, als sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und Hilfe bei einer bekannten Innsbrucker Beratungseinrichtung suchte. „Ich stamme aus einem zerrütteten Elternhaus und war in meiner bewegten Jugend total auf mich gestellt. Ich habe Unterstützung und Ansprache gesucht“, erzählt sie.

Der damals als Berater angestellte Mann, der seit Langem nicht mehr in der Einrichtung arbeitet, sondern noch heute selbstständiger Psychotherapeut ist, hatte mit der jungen Frau jedoch anderes im Sinn. „Er ist mit mir nach einem Gespräch in der Einrichtung in ein Restaurant gegangen. Dort hat er mir – für die anderen Gäste nicht ersichtlich – eindeutige Bilder gezeigt. Ich spreche hier nicht von normalen Sexfotos, sondern von SM-Bildern“, so die Unterländerin. Dass sie den Kontakt nicht sofort abgebrochen oder das Verhalten gemeldet hat, „mag vielleicht viele verwundern. Aber ich habe in meiner Situation dringend Hilfe benötigt und ihm vertraut.“ (Auch eine andere Tirolerin musste die gleichen Erfahrungen mit dem Mann machen, war aber bereits erwachsen.) In neuerlichen Treffen kam es zu Zärtlichkeiten und letztendlich beim Mann zu Hause zu Übergriffen im Schlafzimmer, „wo ich dann doch gesagt habe, dass ich das nicht mehr will“, sagt die Frau, die später einen Selbstmordversuch unternommen hat.

Zwanzig Jahre danach ging sie noch einmal zur Einrichtung und erzählte dort einer Psychotherapeutin von den Übergriffen. „Man hat mir aber nur gesagt, dass die Angelegenheit verjährt ist, und mir Gratis-Therapiestunden angeboten.“ Die Leiterin der Einrichtung (die damals noch nicht dort gearbeitet hat) betont, dass ihr „das alles unendlich leid tut“. Man habe „der Klientin u. a. im geschützten Raum ein Gespräch mit dem Mann angeboten, aber sie hat sich nicht mehr gemeldet.“ Zudem wurde der Ethikkommission des Landesverbandes für Psychotherapie Bericht erstattet.

Ob das tatsächlich geschehen ist und warum die Klientin über die weitere Vorgehensweise nicht informiert wurde, bleibt bis dato offen. „Die Kommission, die unabhängig vom Vorstand des Landesverbandes für Psychotherapie handelt, unterliegt der Verschwiegenheitspflicht. Die Betroffene kann sich aber schriftlich an den TLP wenden, dieser leitet es dann an die Kommission weiter “, erklärt Landesverbands­vorsitzende Barbara Haid. Dass sich die Beratungseinrichtung „bei einem so massiven Vorfall“ gänzlich aus der Verantwortung ziehen kann, sieht Haid aber nicht so: „Das ist wie bei einem Ärztefehler. Da haftet der Klinikarzt persönlich, aber auch die Institution ist zuständig.“

Haid findet es wichtig, dass die Betroffene den Fall publik macht: „Es geht um das Aufzeigen von Unrecht, das geschehen ist. Dass man das Geheimnis nicht mehr allein mit sich herumtragen muss, ist für Betroffene enorm wichtig.“