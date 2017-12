Innsbruck — Sie habe gar nicht anders können, als anzuhalten, aus dem Auto auszusteigen, ihr Handy zu zücken und ein Foto zu machen. Als eine TT-Leserin, die namentlich ungenannt bleiben will, am Mittwoch an einem Feld zwischen Hall und Thaur vorbeifuhr, staunte sie nicht schlecht: „Mehrere Berge von aufgehäuften Karotten, die noch recht frisch ausgesehen haben, lagen da. Ich bin schockiert. So eine Verschwendung. Und das in der Weihnachtszeit. Warum kann man das Gemüse nicht verschenken?", fragt sie sich.

So einfach sei das aber nicht, sagt Alfred Unmann, Geschäftsführer des Verbands der Tiroler Gemüsebauern. Nachdem er sich das Leserfoto angesehen hat, fällt sein Fazit klar aus: „Ja, sieht schon wild aus. Es ist aber nicht so, dass ein Bauer genießbares Gemüse einfach so wegwirft. Blöd wäre er, dann verdient er ja auch nichts daran." Sehe man sich das Bild genauer an, erkenne man, dass viele der Karotten graue, faulige Stellen aufweisen würden. Vermutlich handle es sich um schlecht gewordene Lagerbestände. „Weil das Gemüse bereits gewaschen, geputzt und geschält ist." Seit Jahren gibt es die Debatten um die Gemüseberge in den Tiroler Feldern.

Oftmals wird den Bauern vorgeworfen, Lebensmittel zu verschwenden, sie lieber wegzuwerfen, anstatt sie zum Beispiel zu verschenken. Dürfte dies vor einigen Jahren zum Teil noch zugetroffen haben, sehe die Situation inzwischen anders aus, hält Unmann fest. „Von Lebensmittelverschwendung kann nicht die Rede sein. Die Bauern versuchen zu verwerten, was möglich ist — so wird etwa Gemüse, das aufgrund verschiedener Bestimmungen zu groß, zu klein, zu krumm für den Verkauf im Supermarkt ist, für Gemüsesuppe oder die Saftproduktion verwendet. Freilich bleibt trotzdem immer mal was Genießbares übrig und wird mit dem Abfall auf die Felder gebracht." Dass sich hin und wieder auch theoretisch für den Verzehr noch geeignetes Gemüse unter die Abfälle mischt, bestätigt auch der Thaurer Gemüsebauer Andreas Norz. Norz, der dem Vorstand des Gemüsebauern-Verbandes angehört, spricht bei den vielen Tonnen Abfall und Ausschuss, die bei jedem Bauern pro Woche anfallen, von „einem unteren einstelligen Prozentsatz". Nachdem er vor einigen Jahren von den Grünen als Lebensmittelverschwender bezeichnet worden war, habe er die Probe aufs Exempel gemacht. Er sei mit einigen Vertretern der Partei aufs Feld, „damit sich diese selber davon überzeugen, dass nichts Verwertbares weggeschmissen wird. Seitdem habe ich nichts mehr gehört."

Die Praxis, den Abfall aus Ernte und Produktion auf den Feldern zu verteilen, verteidigt Norz. „Wo soll man's sonst hintun?" Das Meiste der ausgebrachten Abfälle seien Blätter, Wurzeln, andere Reste. Es sei biologisch die beste Methode, weil die Nährstoffe wieder in den Kreislauf zurückgeführt würden. Eine Alternative sei die Weiterverwertung in einer Biogasanlage. Norz: „In diesem Sommer habe ich es ausprobiert. Hab meine Abfälle zu einem Bauern nach Wattens gebracht, der so eine Anlage besitzt. Die Kosten, 25.000 Euro für den Transport, sind aber dermaßen hoch, dass sich das einfach nicht rechnet." (bfk)