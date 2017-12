Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Knapp 500.000 Euro Schaden, 98 Opfer: Ein Versicherungsmakler aus einer Gemeinde im Unterland nahm es offenbar nicht so genau mit den Schadenersatzzahlungen, die eigentlich für seine Klienten bestimmt waren. Zwischen Jänner 2010 und August 2016 soll der Tiroler exakt 460.664 Euro auf eigene Konten umgeleitet haben: „Es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Betrugs“, bestätigt Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, auf Anfrage der TT. Ein Prozesstermin sei allerdings noch nicht fixiert.

Die Methode, die dem Unterländer zum Geldsegen verholfen haben soll, war eigentlich sehr einfach. Wie die Ermittlungen des Landeskriminalamtes ergaben, wies er die Versicherungsanstalten beim Abwickeln von Schadensfällen an, die Auszahlung der Entschädigungssummen auf zwei Konten aufzuteilen. Konten, die angeblich dem jeweiligen Klienten gehörten. Tatsächlich war eines der beiden Konten das des Maklers. So kam es, dass ein Teil der Schadenersatzzahlungen nicht bei den Versicherungsnehmern, sondern in der Geldtasche des Maklers versickert sein dürfte.

Der Unterländer bediente sich angeblich einer zweiten Methode, um sein Sälar aufzubessern. So fanden die Ermittler des Landeskriminalamtes heraus, dass der Makler im Namen seiner Klienten auch Schadensfälle fingiert haben soll, um Schadenersatzleistungen von den Versicherungsanstalten zu lukrieren. Offenbar ebenfalls keine Hexerei – laut Polizei genügten Fotos von anderen Schadensfällen und gefälschte Rechnungen. Auf diese Weise soll der Einheimische in 26 Fällen Versicherer geprellt und insgesamt knapp 35.000 Euro kassiert haben.

Im Sommer 2016 stand das Unterländer Kartenhaus vor dem Zusammenbruch: Nicht nur der Makler erhielt Besuch vom Landeskriminalamt, die Ermittler beschäftigten sich auch mit dessen Kunden. Und erfuhren dabei etwa, dass der Unterländer einer Klientin einreden wollte, sie habe die Auszahlung von über 8000 Euro von ihm erhalten, aber wohl „vergessen“.

Die meisten der 98 Opfer stammen aus demselben Dorf wie der Verdächtige. Der Makler hat auch die Gemeinde in Versicherungsangelegenheiten betreut, „aber zu unserer vollsten Zufriedenheit“, versichert der Bürgermeister.

Einen Teil der Malversationen hat der Beschuldigte gegenüber der Polizei bereits gestanden. Offenbar versuche er mittlerweile auch, einen Teil des Schadens wiedergutzumachen. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind noch nicht abgeschlossen. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.