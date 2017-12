Von Harald Angerer

Kitzbühel – „Die Pflege ist das große Thema, welches uns die nächsten Jahre beschäftigen wird“, sagte Bürgermeister Klaus Winkler bei der Kitzbüheler Gemeinderatssitzung am Montagabend. Der Pflegebedarf steigt, Personal ist immer schwieriger zu bekommen und mit dem Wegfall des Pflegeregresses steigen die Kosten noch einmal stärker an. Aber auch die Infrastruktur muss angepasst werden. Dazu erweitert Kitzbühel nun den so genannten Gesundheitshügel.

Dort befindet sich neben der Vamed-Reha auch das Gesundheitszentrum (GSZ) und das Altenheim der Stadt Kitzbühel. Beim GSZ soll nun mehr Platz geschaffen werden. Geplant ist, das Gebäude um einen Stock zu erhöhen. Beim Altenwohnheim entspricht der dritte Stock nicht mehr den Anforderungen und muss ebenfalls erneuert werden. Hier soll der dritte Stock so gebaut werden, dass auch eine Aufstockung um einen weiteren Stock möglich ist. Zudem wird die Brücke, welche das Altenheim mit dem GSZ verbindet, angehoben und ein neues Stiegenhaus mit Lift angebaut.

Verwirklicht wird das Ganze von der Tigewosi im Baurecht. Der notwendige Baurechtsvertrag und der Bestandsvertrag mussten am Montag vom Gemeinderat abgesegnet werden. Vorgesehen ist, dass die Tigewosi die Neubauten übernimmt und die Stadt diese Flächen dann wieder anmietet. Sie gehen aber nicht in das Eigentum der Tigewosi über, sondern sind an den gemeinnützigen Wohnbauträger nur mittels Baurecht vergeben.