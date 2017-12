Innsbruck – Das 20. Türchen des Adventkalenders von TT und Caritas zeigt auf, was passiert, wenn sich Schüler für die gute Sache so richtig ins Zeug legen.

„Cow goes Africa“ – Eine Kuh für Afrika. Unter diesem Motto legten sich die Schüler und Lehrer der HBLA-West Anfang Dezember mächtig ins Zeug. Selbstgemachtes und -gebackenes für den Schulweihnachtsmarkt sowie ein kulinarischer Abend mit 130 Gästen erbrachten eine stattliche Spendensumme für Bruder und Schwester in Not. Die Schüler der 3E-Klasse der HBLA-West wollten dem etwas sperrig klingenden Unterrichtsfach „Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement“ kreativ und sozial einen neuen Geschmack geben. Angeregt durch die Adventsammlung von Bruder und Schwester in Not entstand die Idee, für kleinbäuerliche Familien in Ostafrika eine Spendenaktion zu starten. „Cow goes Africa“ betitelten die Schüler ihr Projekt für einen guten Zweck. Die Pädagoginnen Maria Amoser und Angelika Wolf begleiteten das soziale Engagement. Das Ziel der Spendenaktion: mindestens zwei Kühe für zwei ostafrikanische Familien.

Selbstgemachte Liköre, schön weihnachtlich verpackt, und verschiedene Sorten von Keksen entstanden in allen Kochgruppen an der Schule, die Lebensmittel dafür wurden gesponsert. Beim Elternsprechtag veranstalteten die Schüler einen Weihnachtsmarkt mit Verkauf der Leckereien und öffneten ein kleines Café mit selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und Orangenpunsch. 1500 Euro an Spenden konnten an diesem Tag gesammelt werden.

Angesteckt durch die Begeisterung ihrer Schüler entschlossen sich sechs Lehrerinnen der HBLA-West, freiwillig für den Dinnerclub im Pfarrsaal der Schutzengelkirche in Innsbruck für denselben guten Zweck aufzukochen. 130 Gäste genossen ein dreigängiges Benefizmenü, dessen Reinerlös dank der Lebensmittelspende zur Gänze Bruder und Schwester in Not zugutekommt. Damit nicht genug: Die Schüler wollen noch mit Spendenboxen durch die Klassenzimmer und das Konferenzzimmer sammeln gehen. Noch vor dem Fest werden alle Spenden im Rahmen der Schulweihnachtsfeier an Bruder und Schwester in Not übergeben. (TT)