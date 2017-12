Bildergalerie

Bennington bis Hefner: Bekannte Menschen, die 2017 gestorben sind

Prince, David Bowie, George Michael: 2016 ging als Jahr des großen Ikonen-Sterbens wohl in die Geschichte ein. Aber auch im Jahr 2017 mussten wir uns von Legenden und bekannten Gesichtern verabschieden. Etwa sind viele Stimmen für immer verstummt, darunter jene von Chester Bennington. Hugh Hefner wird nie wieder eine Party in seiner „Playboy“-Mansion schmeißen und auch in der (heimischen) Politik gab es Verluste zu betrauern. Ein Rückblick in Bildern: