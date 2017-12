Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Es war mit dem Jahr 2010 der weitaus größte Schlepperprozess, der Tirol jemals betroffen hatte. Die Öffentlichkeitswirkung rund um die organisierte Einschleusung von Kubanern durch „gekaufte“ Inländer war damals so groß, dass das Thema sogar als „Schlepperkönig“-Song Eingang in die heimische Musikgeschichte fand. Ausgehend von Ermittlungen in Deutschland und Spanien hatte die Staatsanwaltschaft Innsbruck damals auf 303 Seiten belegt, dass zwei Kubanerinnen federführend an der gewerbsmäßigen Schlepperei von Landsleuten mitgewirkt und Kontakte nach Ostösterreich und ins Ausland hergestellt hatten. Gerade diese beiden Kubanerinnen hatten sich jedoch schon zu Beginn der Tiroler Ermittlungen auf Nimmerwiedersehen in die USA abgesetzt.

145 Kubaner sollen ab 2006 über sie und die sieben Mitangeklagten über zwei Jahre geschleppt worden sein. Den teils bis zu Prozessende leugnenden Angeklagten warf die Staatsanwaltschaft vor, dass sie über die Kubanerinnen für Geld bei Botschaften „Verpflichtungserklärungen“ abgegeben hätten. Diese waren Grundlage für das dreimonatige Touristenvisum der Kubaner. Dafür muss der österreichische Gastgeber jedoch ein geregeltes Einkommen nachweisen, um für den Gast eventuell haften zu können.

Schlepperlöhne von 3000 bis 8000 Euro

Hierbei kam es bestens dokumentiert zu unwahren Angaben und Urkundenfälschungen. Schlepperlöhne von 3000 bis 8000 Euro soll die Organisation laut Polizeierhebungen verlangt und teils pro Scheineinladung 500 Euro bezahlt haben. Ein Kubaner verfügte damals über ein monatliches Durchschnittseinkommen von 15 Euro. Strafrichter Andreas Mair verhängte über die Angeklagten 2011 großteils Haftstrafen, die vom Oberlandesgericht später in teilbedingte Strafen umgewandelt worden waren.

August 2017: Während sich manche noch an den „Schlepperkönig“ erinnern können, schien die Causa für eine Person schon vergessen – die Hauptangeklagte. So stellte sie in den USA bei der österreichischen Botschaft einen Antrag auf einen Not-Pass, um in Österreich notwendige Formalitäten erledigen zu können. Die Botschaft schaltete sofort. Doch im vermuteten Flieger befand sich die 48-Jährige erst nicht. Später landete die Frau doch in Wien und wagte sich für Erkundigungen sogar ins Innsbrucker Landesgericht. Wenig später klickten für die Gesuchte die Handschellen.

Seit September in Untersuchungshaft

Seit 1. September befindet sich jene Frau, die von allen Mitangeklagten schwer belastet worden war, nun in Untersuchungshaft, wie Andreas Stutter, Vizepräsident des Landesgerichts der TT auf Anfrage bestätigte. Den Prozess wird wieder Richter Mair führen.

Der Innsbrucker Strafverteidiger Rudolf Kathrein berät derzeit mit seiner Mandantin deren Verantwortung. So sind die seinerzeitigen Aussagen wohl schwer zu widerlegen. Es drohen zehn Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.