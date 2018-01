Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz, Pill – Wer vergangene Woche zum Kellerjoch-Skigebiet wollte, der staunte nicht schlecht. Voll. Der Liftparkplatz beim Grafenast platzte aus allen Nähten. Auch die nahegelegenen Parkplätze der Gemeinde Pill waren zugeparkt. Stoßstange an Stoßstange standen die Autos entlang der Straße. Ein Durchkommen war kaum mehr möglich.

Dank neuer Rodelbahn und der Kinderskiwelt lockt das Naherholungsgebiet hoch über Schwaz zahlreiche Wintersportler an. Auch die Tourengeher eilen täglich und vor allem auch am Abend in Richtung Hecherhaus. Die große Nachfrage freut die Betreiber, das Verkehrsproblem weniger.

Daher setzen die Gemeinden Pill und Schwaz mit dem TVB Silberregion Karwendel und der Liftgesellschaft nun Maßnahmen. „Der Zustrom ist gewaltig, das Kellerjoch wird gut angenommen. Aber die Leute parken einfach kreuz und quer“, sagt BM Hans Lintner. Daher sollen an Spitzentagen Securitys die Parkplatzsituation regeln. „Am kommenden Wochenende sind schon fix Sicherheitskräfte eingeplant. Ansonsten schließt sich der Betriebsleiter des Skigebietes mit mir kurz und ich sorge dann für die Securitys“, erklärt BM Hannes Fender. Den Liftparkplatz regle weiterhin der Betreiber. „Bei den beiden Parkplätzen unserer Gemeinde, wie bei der Loas-Einfahrt, schauen dann Securitys, dass alle ordnungsgemäß und platzsparend parken“, sagt Fender. Sie sorgen auch für einen fließenden Verkehr.

Zudem wird die Gebühr für den Liftparkplatz von fünf auf zehn Euro verdoppelt. „Liftbenützer kriegen das Ticket entwertet, alle anderen müssen zahlen“, sagt Lintner. Am Parkplatz der Gemeinde Pill bleibt die Gebühr von nur 2,50 Euro. „Natürlich ist der Liftparkplatz näher an der Piste. Aber die Tourengeher sind ja sportlich und können durch den Wald aufsteigen. Dafür bleibt der Tarif so günstig“, sagt Fender.

Vorige Woche kam nicht einmal mehr der Linienbus bis zum Skigebiet, so zugeparkt war es laut Fender. Daher ist ab Freitag der Linienbus für alle Wintersportler wieder gratis. „Wir hoffen so mehr Leute zum Öffifahren zu bewegen“, sagt Fender. Besonders freut ihn, dass an Spitzentagen ein Verstärkerbus ab dem Schwimmbad über Pill fährt. „Damit auch alle Piller Platz haben“, sagt der Ortschef.