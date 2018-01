Innsbruck — Seit dem 2. Februar letzten Jahres war die junge Serbin Jennife­r als vermisst gemeldet. Die einst in Wörgl lebende zweifache Mutter war nicht mehr von der Arbeit zurückgekehrt. Am 1. April wurde der Leichnam der 26-Jährigen schließlich aus dem Inn geborgen. Seither befindet sich der Schwiegervater der Frau in Untersuchungshaft. Eine Mordanklage führt nun ab nächstem Donnerstag zu einem zweitägigen Prozess am Landesgericht.

Richter Josef Geisler wird dem Schwurgericht vorsitzen. Staatsanwalt Florian Oberhofer wird in dem Indizienprozess, der auf Widersprüche aufbaut, die Anklage führen. Oberhofer ortet ein Tötungsdelikt, da es keinerlei Hinweise auf einen allfälligen Selbstmord der zweifachen Mutter gibt. Dies wollte die Verteidigung bislang in Frage stellen. Für den 43-jährigen Mordangeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Geldstrafe als Denkzettel

Mehrfach auf den Boden hatte im Oktober ein Ungar in einem Unterländer Lokal gespuckt. Einem Gast ging das so gegen den Strich, dass er das zweibeinige Lama kurzerhand aus dem Lokal schubste. Der Ungar kehrte darauf jedoch mit seinem Radmutternschlüssel in der Hand zurück und verletzte seinen Kontrahenten. Vor Richterin Helg­a Moser beschwor der Unga­r, dass er an diesem Abend nicht Herr seiner selbst gewesen wäre. Zur Hälfte bedingte 2400 Euro Geldstrafe und 250 Euro Gerichts­gebühren ergingen darauf als (Nach-)Denkzette­l. (fell)