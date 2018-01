Von Reinhard Fellner

Wien, Innsbruck – Überfüllte Friedhöfe und geänderte Wertehaltungen führten in den letzten Jahren bundesweit zu einem Trend zur Feuerbestattung. Über die Hälfte der Leichname werden bereits verbrannt.

Immer öfter deponieren Bürger jedoch bereits vorab den ausdrücklichen Wunsch, außerhalb eines Friedhofs in der geliebten Natur oder im lange gepflegten, eigenen Garten per Urne unter der Erde beigesetzt zu werden. Seit dem Jahr 2003 besteht auf Antrag die Möglichkeit der Urnenbestattung außerhalb eines Friedhofs bei solch „besonders begründeten Fällen“.

Für Teile der Tiroler Bevölkerung offenbar nicht mehr so abwegig. So antworteten erst diesen August auf die Frage der TT, ob es überhaupt gesetzliche Regelungen bezüglich des Verstreuens von Asche aus Urnen brauche, folgendermaßen: 71 Prozent der 1392 befragten Tiroler befanden, dass es überhaupt keine gesetzliche Regelung fürs Ascheverstreuen brauche. Acht Prozent war die Frage „egal“, weil sie sich auf einem Friedhof begraben lassen wollen, und 21 Prozent sagten, es brauche zumindest ein Gesetz, damit das Ascheverstreuen nicht ausarte.

Auf diese gesellschaftliche Entwicklung haben die Bestattungsunternehmer – und so manch Waldbesitzer – schon lange reagiert. Und so gibt es, wie in manch anderem österreichischen Bundesland auch, immer mehr Angebote für Bestattungen in freier Natur. Beim Waldstück eines Tiroler Bestattungsunternehmens ortete die Bezirkshauptmannschaft (BH) nach dem dritten Antrag auf Urnenbeisetzung aber beispielsweise wiederum die Schaffung eines Urnenfriedhofs im Wald – und versagte dem Antragsteller die Genehmigung auf Beisetzung.

Grundlage der äußerst restriktiven Haltung der Tiroler Behörden ist das Landesrecht in Form des soeben novellierten Gemeindesanitätsgesetzes. Trotz aller Novellierungsbestrebungen, die einst vier Grabstellen auf privaten Begräbnisstätten vorgesehen hatten, blieb es in Tirol bei Bestattungen in Friedhöfen, welche ausschließlich durch die Gemeinden oder Religionsgemeinschaften (konfessionelle Friedhöfe) zu erhalten sind. Für die Beisetzung von Aschenurnen außerhalb eines Friedhofes kann es laut Gemeindesanitätsgesetz auch künftig nur in besonders begründeten Fällen eine Ausnahmegenehmigung durch die Bezirksverwaltungsbehörde geben.

Schon allein aufgrund der weitaus liberaleren Regelungen in den Nachbarbundesländern Salzburg und Kärnten beschwerte sich ein Tiroler Bestatter beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) über die einschränkende Tiroler Gesetzeslage. Und zementierte diese letztlich auch noch ein.

Die höchstgerichtlichen Verfassungshüter lehnten die Behandlung der Beschwerde nämlich von vornherein ab. Begründung des VfGH: „Angesichts der mit einem geordneten Leichen- und Bestattungswesen verbundenen öffentlichen Interessen kommt dem Gesetzgeber (Landtag) ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Letzten Endes obliegt es dem demokratisch gewählten Gesetzgeber, derartige kulturelle Fragen zu entscheiden.“

Urnen im Wald werden also in Tirol nach dem Willen des Landesparlaments die absolute Ausnahme bleiben.

Georg Dornauer, stv. Landesparteivorsitzender der SPÖ, schüttelt den Kopf. „Seit Jahren bemüht sich die SPÖ Tirol um eine zeitgemäße Liberalisierung der Bestattung. Warum kann in Tirol ein letzter Wille – beispielsweise auf Verstreuen von Asche auf einem Berg – nicht respektiert werden?“, so Dornauer gestern zur TT.