Von Denise Daum

Innsbruck – Langweilig ist den Mitarbeitern der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) im vergangenen Jahr nicht geworden. Der Jahresbericht des Amts für Allgemeine Sicherheit zeigt, dass die Einsatzzahlen kontinuierlich steigen: von 5101 im Jahr 2013 bis auf 8093 im Jahr 2017. Im Jahresvergleich von 2016 und 2017 zeigt sich ein Plus von 399 Einsätzen. Die Gründe für den Anstieg liegen vor allem in der steigenden Akzeptanz in der Bevölkerung, wie Elmar Rizzol­i erklärt. Der für Sicherheit zuständige Amtsvorstand der Stadt Innsbruck erklärt, dass gerade bei Lärmbelästigung vermehrt die MÜG anstelle der Polizei gerufen wird. „Das liegt mitunter daran, dass wir sehr schnell vor Ort sind. Gerade am Wochenende oder am Abend haben derartige Verwaltungsübertretungen bei der Polizei verständlicherweise nicht oberste Priorität“, sagt Rizzoli. Im Jahr 2017 gab es 2439 derartige Einsätze (ein Plus von 130 Einsätzen im Vergleich zu 2016).

Ein besonders starker Zuwachs ist bei den Einsätzen aufgrund von Verkehrsbehinderungen festzumachen. Während die Anzahl der Verwaltungsstrafverfahren im Verkehrsbereich insgesamt rückläufig ist, sind die Einsätze aufgrund von Verkehrsbehinderungen, d. h. bei Verparkung von Einfahrten, Bushaltestellen sowie Behinderten- und Taxistellplätzen, drastisch nach oben geschnellt: nämlich von 2309 Einsätzen im Jahr 2016 auf 3722 im Jahr 2017 (plus 61 Prozent). „Wir stellen leider fest, dass Rücksichtnahme immer mehr zum Fremdwort wird“, bedauert Rizzoli.

Deutlich gesunken sind hingegen die Einsätze des Journaldienstes, der die Angelegenheiten des Stadtmagistrats außerhalb von dessen Öffnungszeiten übernimmt. Darunter fällt bei den insgesamt 777 Einsätzen im Jahr 2017 nicht nur das Ausstellen von Notpässen (80-mal), sondern vor allem Einsätze im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Das kann bis zu Sofortmaßnahmen wie Kindsabnahmen gehen. Insgesamt sind die Journal­einsätze der Kinder- und Jugendhilfe von 226 im Jahr 2016 auf 128 im vergangenen Jahr zurückgegangen. Das ist laut Rizzoli auf die sinkenden Zahlen an Aufgriffen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zurückzuführen. 2015 – der Höhepunkt der Flüchtlingskrise – war auch für das Sicherheitsreferat der Stadt eine besondere Herausforderung, immerhin stieg die Einsatzzahl des Journaldiensts im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in diesem Jahr auf das historische Hoch von 544 (zum Vergleich: Im Jahr 2013 lag sie bei nur 44).

Dass es bei der MÜG auch einmal tierisch zugehen kann, hat sich übrigens bei einem der letzten Einsätze des Jahres 2017 gezeigt: Hund Paulus, dessen Besitzer in der Klinik war, ist seinem Aufpasser ausgebüxt. Er lief von seinem Zuhause in Hötting zur Bushaltestelle der Linie J und stieg in einen Bus Richtung Igls ein. Die von der IVB alarmierten Mitarbeiter der MÜG nahmen sich des Ausreißers an und brachten ihn wieder wohlbehalten nach Hause zurück. „Paulus wollte sich sicher nur die neue Patscherkofelbahn ansehen“, lacht Elma­r Rizzoli.