Kirchberg — Seit 2015 lebt eine 29-jährige aus der Türkei stammende Frau in einer Einzimmer-Mietwohnung eines Mehrparteienwohnhauses in Kirchberg. Zuerst mit ihrem Mann und nun alleine. „Es gibt aber keinen schriftlichen Mietvertrag", erzählt der Anwalt der Frau, Hüseyin Kilic aus Innsbruck. An den hat sich mittlerweile die junge Frau in ihrer Verzweiflung gewandt.

„Meine Mandantin verbrachte mehrere Wochen in der Türkei. Ein oder zwei Tage nach ihrer Rückkehr soll nach ihren Angaben dann der Wohnungseigentümer sie aufgefordert haben, aus der Wohnung zu verschwinden", schildert der Rechtsanwalt weiter. Als sie nach dem Grund fragte, „soll er", so Kilic, „laut der Frau nur erklärt haben, dass er sie nicht mehr haben will".

Dieses Gespräch des Vermieters sei auch mit „lauten Worten" geführt worden. An der fehlenden Zahlungsmoral der Mieterin kann es übrigens nicht liegen, wie Kilic betont. Die Miete sei immer beglichen worden, „auch die für Jänner ist schon bezahlt". Am Donnerstag erreichten dann die Vorfälle ihren Höhepunkt. Als die Frau nach Hause kam, war plötzlich die Eingangstür zur Wohnung verschwunden.

„Die Frau war total verzweifelt. Sie musste die Nacht in ihrem Gewand verbringen, sie konnte sich ja nicht ausziehen", berichtet der Rechtsanwalt. Da die Wohnung nur ein Zimmer umfasst, konnte jeder vom Hausgang des Mehrparteienhauses aus die 29-Jährige sehen. „Sie konnte dann auch nicht schlafen, weil sie so Angst hatte", erzählt Kilic. Der Rechtsanwalt hat mittlerweile die Polizei eingeschaltet und die Frau Strafanzeige erstattet.

Gestern war bei einem Lokalaugenschein bei der Wohnung der total verzweifelten Frau die Tür wieder eingehängt. Dies sei über Vermittlung des Ehemannes vom Vermieter gemacht worden, wie Kilic von seiner Mandantin erfahren hat. Dafür fehlt jetzt das Schloss. Der Vermieter aus Kirchberg war trotz Anfragen per Telefon und E-Mail gestern für eine Stellungnahme zu den Vorfällen nicht zu erreichen. (wo, aha)